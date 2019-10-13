Над Уфой в День республики впервые за 8 лет с авиашоу выступили сверхлегкие самолеты

Фото: Максим Чегодаев









Фото: Максим Чегодаев

УФА, 13 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Уникальное авиашоу подарила уфимцам и гостям столицы пилотажная группа «Первушино» в честь 100-летия образования Башкирии. Три сверхлегких воздушных судна выполнили четыре вылета: первый полет с цветами флага России и демонстрация фигуры «вентилятор», перекрестный роспуск, второй — проход со специально сшитыми двухметровыми флагами страны и республики.

«Третий получился самым сложным. С флагами Башкирии и памятным «100 лет — Алга Башкортостан!» мы попали под сильный дождь. Отлетали мы минут пять, так как видимость была практически нулевая», — объяснил пилот-инструктор, руководитель и основатель аэродрома «Первушино», вице-президент Федерации сверхлегкой авиации России Сергей Минигулов .

Завершающий вылет состоялся под гимн Башкирии. По словам Сергея Минигулова, это авиашоу можно назвать беспрецедентным, так как впервые за восемь лет пилотажную группу на сверхлегких самолетах разрешили летать над городом.

«Последние три-четыре года мы летаем в разных городах страны: Ярославле, Калуге, Омске, Казани, Лениногорском, а Башкирии нас не допускали к полетам по неизвестным причинам. И вот наконец с приходом нового руководства мы представили свое авиашоу», — поделился Сергей Минигулов.

В демонстрационном авиашоу над Уфой участвовал сам Сергей Минигулов и шесть его коллег, среди которых есть представительница прекрасного пола: Эдуард Заянов, Айрат Максадов, Оксана Тимофеева, Владимир Коровкин, Александр Лынник и Василий Дементьев.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что в честь 100-летия республики Ниагарский водопад окрасили в цвета башкирского флага.