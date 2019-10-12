Ниагарский водопад окрасился в цвета башкирского флага

УФА, 12 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Ниагарский водопад в честь дня Республики Башкортостан окрасился в цвета башкирского флага. Об этом сообщают канадские соотечественники в соцсетях.

11 октября в 22.00 часов по канадскому времени (7.00 по уфимскому времени 12 октября) канадская часть Ниагарского водопада окрасилась в цвета государственного флага Башкирии — голубой, белый и зеленый.

Во время праздничной акции в небе Канады прогремел салют, а на смотровой площадке уроженцы Башкортостана в национальной одежде пели песни на башкирском языке и играли народную музыку на баяне.

Как ранее сообщал «Башинформ», инициатором проведения символичной акции выступила основатель «Курултая башкир Канады» Фарида Самерханова.

«Курултай башкир Канады» — общественная организация, объединяющая башкир, татар и представителей других народностей для сохранения народной культуры и традиций. Новая структура является подшефной Всемирного курултая башкир.