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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Акция «Зеленая Башкирия»-2020 пройдет в лесах

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Акция «Зеленая Башкирия»-2020 пройдет в лесах Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Участники масштабной акции «Зеленая Башкирия»-2020 займутся воспроизводством лесов, сообщил на оперативном совещании в правительстве глава региона Радий Хабиров.

По его словам, предстоящая весной акция по посадке деревьев пройдет уже под патронатом республиканского министерства лесного хозяйства.

«Хорошая акция, с привлечением большого числа жителей республики. Весенняя акция уже будет вне зоны министерства жилищно-коммунального хозяйства, это уже зона леса. Минлесхоз, готовьтесь, чтобы горожане могли выехать в леса, и мы все могли сажать деревья, заниматься воспроизводством лесов, — заявил Радий Хабиров. — Хотя какую-то часть, безусловно, надо сажать весной и в городах тоже».
В целом, благодаря проведению весенней и осенней акции «Зеленая Башкирия»-2019 в регионе посажены 178 тысяч новых деревьев на площади более 360 га. Разбито 409 тематических аллей. Число участников акции превысило 300 тысяч человек.

Так, 5 октября в рамках осенней акции, состоявшейся в субботу в преддверии празднования Дня республики, посажены 69 тысяч различных деревьев, 38 тысяч из которых — крупномеры. Озеленены 396 населенных пунктов Башкирии. Общая площадь озелененных участков составила в этот день 146 гектаров.

Как сообщало агентство «Башинформ», руководитель республики Радий Хабиров тоже присоединился к акции и вместе с мэром Уфы Ульфатом Мустафиным, преподавателями, учениками и родителями лицея №155 на улице Набережной в микрорайоне Сипайлово посадил сосны. Теперь здесь появилась аллея «Сипайловские сосны». В общей сложности здесь посадили более 100 деревьев.

Ключевая цель акции «Зеленая Башкирия» — привлечение внимания к экологическим проблемам, озеленение городов и сел, придание им красивого и привлекательного внешнего вида.

Теги: Зеленая Башкирия, экологическая акция, Радий Хабиров
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