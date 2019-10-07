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«Зеленая Башкирия»: за один день 138 тысяч жителей республики посадили 69 тысяч деревьев

ОБЩЕСТВО
Фото: Министерство ЖКХ РБ

«Зеленая Башкирия»: за один день 138 тысяч жителей республики посадили 69 тысяч деревьев Фото: Министерство ЖКХ РБ

УФА, 7 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

138 тысяч жителей республики, более 93 тысяч из которых — дети, приняли участие в осенней акции «Зеленая Башкирия», состоявшейся во всех городах и районах 5 октября.

«За один день в Башкирии, в преддверии празднования Дня республики, посажены 69 тысяч различных деревьев, 38 тысяч из которых — крупномеры. Озеленены 396 населенных пунктов. Общая площадь озелененных участков составила в этот день 146 гектаров», — сообщил на оперативном совещании в республиканском правительстве исполняющий обязанности вице-премьера, министра ЖКХ Башкирии Борис Беляев.
Ключевая цель акции — привлечение внимания к экологическим проблемам, озеленение городов и сел, придание им красивого и привлекательного внешнего вида.

Как подчеркнул Борис Беляев, «для участия в акции выходили целыми семьями», было немало пожилых людей. Рабочий инвентарь и саженцы можно было получить в местах проведения «Зеленой Башкирии».

В числе высаженных крупномеров — саженцы сосны, ели, березы, липы, каштана, вяза, пирамидального тополя, а также кустарников: шиповника, рябины и спирея.

В целом по Башкирии разбито 245 тематических аллей. Среди них — Аллея мужества в Стерлитамаке — самая длинная в республике, кленовая аллея в Нефтекамске. Кроме того, благодаря проведению второй по счету акции, в Башкирии появились аллея «Сипайловские сосны», Аллея жизни, Семейная аллея, Аллея свободы, сквер детства и другие.

«Хочу выразить благодарность всем муниципалитетам за хорошую подготовку и проведение этой масштабной акции. Вместе мы сделали республику красивее. Теперь очень важно организовать правильный уход за посаженными деревьями, чтобы они не погибли», — добавил исполняющий обязанности вице-премьера Борис Беляев.
Руководитель республики Радий Хабиров тоже присоединился к акции и вместе с мэром Уфы Ульфатом Мустафиным, преподавателями, учениками и родителями лицея №155 на улице Набережной в микрорайоне Сипайлово посадил сосны. В общей сложности здесь посадили более 100 деревьев.

Как сообщало агентство «Башинформ», первая акция «Зеленая Башкирия» состоялась в апреле 2019 года. В ней участвовали более 160 тысяч жителей республики. Были разбиты 164 тематические аллеи, посажены более 109 тысяч деревьев и кустарников.

Теги: экологическая акция, Зеленая Башкирия
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