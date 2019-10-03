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3 октября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкирии и министр строительства и ЖКХ России посадили клены в Нефтекамске

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 окт 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев и глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня в Нефтекамске посадили клены на новой аллее, вокруг озера Светлое.

Во время прошлой рабочей поездки в Нефтекамск 16 июля Радий Хабиров уже знакомился с планами благоустройства территории озера Светлое.

Тогда он отметил, что «если вы сделаете набережную не хуже, чем Ивановские пруды в Красногорске, республика выделит средства городу для обустройства еще одной зоны отдыха. Это будет своего рода поощрение за вашу работу».

Сегодня глава Нефтекамска рассказал, что работы сейчас ведутся активно, строится единая, замкнутая дорожно-тропиночная сеть для связи всех функциональных зон и элементов территории. Общая сумма благоустройства оценивается в 47 млн рублей. Горожанам будет обеспечен доступ к воде, в дизайне используются только натуральные материалы при благоустройстве. Проектом предусмотрено максимальное сохранение всех имеющихся зелёных насаждений, а сегодня к уже существующим деревьям добавились новые.

Глава Башкирии отметил, что сегодня посадив новые деревья, они внесли свой маленький вклад в озеленение Нефтекамска и фактически положили старт второму этапу акции «Зеленая Башкирия».

«Мы специально пошли по пути того, чтобы сажать в городах деревья-крупномеры. Хотя это и сложнее по технологии, и, конечно, дороже. Но они при нужном уходе лучше приживаются и быстрее растут. Хочется, чтобы наши города уже сегодня были более красивыми. А маленькие ростки мы будем сажать в лесах в рамках программы лесовосстановления», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопросы журналистов.

Теги: городская среда, посадка деревьев, Радий Хабиров
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