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16 июля Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Нефтекамске появится новая набережная на озере Светлое

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Фото: автор

УФА, 16 июл 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

47 млн рублей будет потрачено на благоустройство территории озеро Светлое в Нефтекамске, которое проведут в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды».

В скором времени здесь появится единая, замкнутая дорожно-тропиночная сеть. Территория будет освещена различными типами светильников с учетом декоративного и ландшафтного освещения. Здесь же оборудуют парковочные места.

Глава администрации Нефтекамска Ратмир Мавлиев рассказал руководителю Башкортостана Радию Хабирову, что рядом установят так называемую «интеллектуальная остановку» со встроенной кнопкой экстренного вызова, сенсорным табло с расписанием автобусов. В остановочном павильоне поставят шесть «умных скамеек» со встроенными usb-каналами для зарядки мобильных телефонов и гаджетов.

В проекте благоустройства набережной предусмотрен амфитеатр с деревянным настилом и сценой на воде. Пешеходная тропа будет проложена над кромкой воды вдоль береговой линии на винтовых сваях из террасной доски.

Представители инициативной группы граждан подчеркнули, что они давно ждали благоустройства этой территории, где можно было бы отдохнуть всей семьей, заняться спортом, поиграть с детьми.

Здесь также появятся две современные площадки для игры в пляжный волейбол. На всех детских игровых зонах постелют безопасные резиновые покрытия.

Радий Хабиров положительно оценил проект благоустройства набережной озера, отметив, что после завершения работ это место станет одним из излюбленных общественных пространств для отдыха жителей Нефтекамска.

«Если вы сделаете набережную, не хуже чем Ивановские пруды в Красногорске, республика выделит средства городу для обустройства еще одной зоны отдыха. Это будет своего рода поощрение за вашу работу», — сказал главе муниципалитета Радий Хабиров.
Озеро Светлое – уникальный в городской черте Нефтекамска водоём, который питается родниками по проходящей подземной реке. Здесь обитает различная озерная фауна: рыбы, лягушки, выдры, прилетают утки и другие водоплавающие птицы.

Теги: программа, городская среда
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