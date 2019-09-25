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В Башкирии на базе БГМУ впервые открыли зал цифровой медицины

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии на базе БГМУ впервые открыли зал цифровой медицины Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

25 сентября на базе Башкирского государственного медуниверситета впервые в республике запустили зал цифровой медицины вместе с Институтом общественного здоровья и организации здравоохранения в новом корпусе имени хирурга, доктора медицинских наук, председателя Верховного Совета Башкирской СССР 2-го и 3-го созывов (1947-1955), главного онколога Министерства здравоохранения БАССР, заслуженного деятеля науки БАССР Имам-Гали Кадырова. На открытии побывал глава Башкирии Радий Хабиров.

Руководителю региона ректор БГМУ Валентин Павлов вместе с профессорами, студентами и ординаторами продемонстрировали возможности нововведения. В зале установлена специальная система, которая в режиме реального времени помогает обучающимся, научным группам и практикующим врачам следить за ситуацией во всех стационарных медицинских учреждениях: когда и сколько пациентов поступило в больницу, какие методы лечения рассматриваются и уже сделаны. Также из зала цифровой медицины можно оперативно связаться с сотрудниками той или иной районной больницы и получить консультацию.

Помимо этого, глава республики познакомился со студентами последнего курса медуниверситета. Будущие хирурги, стоматологи, кардиологи, акушеры-гинекологи на симуляторах продемонстрировали приобретенные навыки, поделились набранным опытом в проведении операций и медицинских процедур.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров предложил открыть филиал БГМУ в Зауралье.

Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков
Теги: БГМУ, цифровизация, информационные технологии
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