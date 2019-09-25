В башкирском Зауралье могут открыть филиал медицинского университета

Фото: Олег Яровиков









Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил открыть в Зауралье филиал Башкирского государственного медицинского университета. Инициативу руководитель республики высказал на выездном совещании «Час здравоохранения» в стенах вуза.

«Мы готовы. Ждем ваших поручений», — сказал ректор БГМУ Валентин Павлов.

Также ректор Башкирского государственного медицинского университета доложил, что в этом году вуз выпустил более 1300 врачей. Согласно статистике, к 2024 году БГМУ выпустит более шести тысяч специалистов. Через два года вуз планирует решить задачу дефицита врачей первичного звена [терапевты и педиатры - ред.], через пять лет — полностью ликвидировать дефицит кадров в системе регионального здравоохранения.

По словам Валентина Павлова, большая часть после шести лет обучения уходит в ординатуру, более 500 выпускников уезжают на дальнейшую учебу в другие вузы страны, почти 300 устраиваются на работу терапевтами и педиатрами, а порядка 10% выпускников БГМУ уходят из профессии [декретный отпуск, служба в рядах Российской армии и др. причины — ред.] и, как правило, не возвращаются.

Глава Башкирии посоветовал плотнее работать с будущими выпускниками ординатуры главам районов. Радий Хабиров отметил, что руководство муниципалитетов должно ответственно подойти к привлечению в районные медучреждения своих выпускников. Создать им условия. В качестве примера ректор БГМУ привел опыт Баймака и Белебея, где ординаторы приехали на практику в район, и главврачи больниц уже трудоустроили их на заработную плату в 50 тысяч рублей.

Тем не менее, в регионе по-прежнему низкая обеспеченность медицинскими кадрами наблюдается в Благоварском, Мишкинском, Давлекановском, Иглинском и Хайбуллинском районах. В регионе сегодня работает несколько мер материальной поддержки врачей. По федеральному проекту «Земский доктор» 99 врачей получат по 1 млн рублей, 10 фельдшеров — по 500 тысяч, по республиканской программе «Земский фельдшер» 72 медика получат по 500 тысяч рублей, 125 врачей получат по 1 млн рублей как специалисты «дефицитных» специальностей межмуниципальных центров.