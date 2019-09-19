Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии продолжает действовать штормовое предупреждение до 21 м/с Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

До 20 сентября в Башкирии сохраняется предупреждение регионального МЧС о штормовом ветре. В частности, ожидается усиление порывов до 21 метра в секунду, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ночью местами, днем по республике небольшой дождь, по северо-востоку до умеренного. Ветер западный, юго-западный ночью 8-13 м/с, местами порывы 16-21 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1, +6°, днем +9, +14°, — уточнили в МЧС республики. – Ночью и утром прогнозируется туман».

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что спасателям поступают первые звонки о последствиях ураганного ветра в регионе. В частности, в Уфе сильный ветер повредил рекламную конструкцию.