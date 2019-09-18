Смелое решение власти: Совет по правам человека намерен решать проблемы жителей Башкирии

Фото: Олег Яровиков



















Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе прошло первое заседание Совета при Главе Башкортостана по правам человека и развитию институтов гражданского общества.

Новая общественная структура образована в целях оказания содействия в обеспечении защиты прав и свобод жителей республики, содействия развитию институтов гражданского общества в регионе. В его состав вошли 36 человек. В их числе – правозащитники, юристы, учёные, общественные активисты, экологи, журналисты, представители родительского сообщества. В основном, это лидеры общественных мнений, представляющие интересы различных социальных групп.

Как сообщало агентство, председателем Совета назначен директор Фонда развития городских проектов Владимир Барабаш — один из кандидатов на должность Главы РБ на прошедших 8 сентября выборах. Ответственным секретарем Совета стала другой экс-кандидат в руководители республики — Зульфия Гайсина.

﻿«Это смелый шаг со стороны действующей власти, в состав Совета вошли во многом очень неудобные для власти люди, — сказал он. — И то, что нас собрали и дают определённой карт-бланш на работу и с гражданским обществом, и с правами людей, действительно, дорогого стоит. В первую очередь, для нас это возможность систематизировать те или иные проблемы жителей Башкирии, доводить их до руководства и надеюсь, получать прямые ответы от власти, а не вступать в переписку и ждать решения годами. Посмотрим, насколько мы сможем реализовать все эти возможности».

СПЧ намерен рассматривать и решать обращения граждан по вопросам нарушения прав в сфере судебной системы, предпринимательстве, экологии, ЖКХ и многих других направлениях. В ближайшее время будут сформированы президиум совета, рабочие группы и рабочие комиссии. Должен заработать сайт Совета и приемный адрес для обращений граждан.

Участники заседания обсудили различные организационные вопросы, связанные со структурой Совета, полномочиями, периодичностью его заседаний, а также отметили те проблемы и сферы жизни общества, которые требуют особого внимания.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров отметил, что на членов СПЧ возложена большая ответственность – «довести до меня всё, что касается нарушения прав человека, обратить внимание на те или иные действия государства, вносить предложения о том, какие меры нужно принять власти, чтобы институты гражданского общества у нас развивались, чтобы они были действенными, эффективными, чтобы власть их слышала».

﻿«Уверяю вас, что буду очень серьёзно относиться к тому, что вы говорите, что вас волнует, на чём вы настаиваете. Прошу вас всегда быть честными и объективными», — добавил руководитель республики.