Фото: Олег Яровиков Председателем Совета по правам человека Башкирии стал Владимир Барабаш Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе проходит первое заседание Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества.

СПЧ создан указом врио Главы в начале сентября. Новый консультативный орган призван оказывать содействие в обеспечении защиты прав и свобод человека и гражданина. К задачам Совета, в частности, относятся проверка фактов нарушения законодательства и ущемления прав граждан.

Состав совета был отчасти сформирован при помощи общественного мнения. Жители Башкирии сами предлагали кандидатов в члены Совета, тех, кто, по словам Радия Хабирова, «максимально эффективно проявил себя в правозащитной деятельности».

В состав вошли 36 человек. Среди них главный редактор издания «КоммерсантЪ-Уфа» Наталья Павлова, кординатор движения в защиту прав избирателей «Голос» в Башкирии Ренат Факиев, руководитель АНО по реализации прав и защите законных интересов потребителей коммунальных, муниципальных и государственных услуг «Уфасити.ми» Вадим Беляков, политолог Сергей Лаврентьев, руководитель движения «Гражданский контроль» Валерий Аббасов, блогер Владимир Кобзев, уфимец Рустам Набиев, заместитель Председателя Общественной палаты РБ Олег Галин, председатель Благотворительного фонда «Потерь нет» Радмила Сурначева, руководитель Совета матерей детей-инвалидов «Материнское сердце» Гульшат Ибрагимова, директор центра абилитации «Любимый малыш» Файруза Латыпова и другие.

Председателем Совета стал Владимир Барабаш, ответственным секретарем Зульфия Гайсина.

Заседания СПЧ будут проходить два раза в год.