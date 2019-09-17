Башкирия в федеральных СМИ: Уфимцы заказывают «друга на час»; дефицит лекарств от СПИДа

УФА, 17 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкирия заинтересовалась полилингвальной системой образования Северной Осетии, где «очень хорошо выстроена языковая политика».

«А что у вас?» Минобразования Башкирии изучает опыт Северной Осетии в сфере полилингвального образования, узнал ТАСС и сообщил, что «делегация специалистов из Башкирии посетила Аланскую гимназию, Северо-Осетинский государственный пединститут, школу поселка Мизур, детский сад села Гизель. Североосетинские специалисты рассказали о полилингвальной системе образования, которая реализуется в республике, подготовке кадров, использовании новых технологий в образовательном процессе». «У вас очень хорошо выстроена языковая политика, я это могу сказать как специалист в этой сфере. На первое место ставится не только сохранение, развитие, но и обучение на осетинском языке. И эта задача очень грамотно решается», — привели в ТАСС слова руководителя отдела национального образования, регионального сотрудничества и учебного книгоиздания Башкортостана Розалии Сафиуллиной. По итогам встречи педагоги Северной Осетии получили приглашение посетить 9 ноября Уфимский международный салон образования. Напомним, 2 сентября в Уфе открылась одна из первых в Башкирии полилингвальных школ.

Больные ВИЧ могут остаться без лекарств? РИА Новости выяснило, что «в российских регионах заканчивается ламивудин — лекарство, которое нужно принимать почти всем ВИЧ-инфицированным пациентам. Проблема в том, что в течение полугода из-за низких цен поставщики трижды не вышли на аукционы Минздрава по закупке препарата». После третьего срыва торгов в июле движение «Пациентский контроль», объединяющее больных ВИЧ, направило запросы во все регионы, чтобы узнать ситуацию. В большей части картина печальная. Как отмечается, «в пяти регионах общественникам сообщили, что запасы будут на исходе уже к концу августа. Это Алтайский край, Ленинградская и Тульская области, республики Башкортостан, Карелия и Тыва». Еще в 11 регионах запасы иссякнут к концу сентября. В итоге общественники обратились в правительство РФ с просьбой организовать экстренные закупки и перераспределить препараты между регионами. Сейчас в препарате нуждается более миллиона россиян, добавили в агентстве.

В борьбе за жизнь. Тему здоровья продолжает «Газета.ру» и сообщает, что в рамках нацпроекта Россия намерена снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Отмечается, что борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями зависит в первую очередь от современного оборудования в клиниках и сосудистых центрах. Для решения задачи по сокращению смертности планируется переоснастить современным оборудованием 140 сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в стране. «В Башкирии почти половина смертей связана с болезнями системы кровообращения, — пишут в газете. — К болезням, уносящим жизни наибольшего количества людей в республике, относятся цереброваскулярные болезни и ишемическая болезнь сердца… Как и в других регионах, в Башкирии планируют обновить оборудование, включая ангиографы и компьютерные и магнитные томографы. Кроме того, в республике приоритетной задачей является повышение доступности медпомощи жителям отдаленных населенных пунктов. В Минздраве ожидают, что программа поможет снизить уровень смертности от инфаркта миокарда и нарушения мозгового кровообращения», — рассказали в издании, отметив, что каждый третий случай ишемической болезни сердца связан с недостатком физической активности, и рекомендовали «для людей от 18 до 64 лет минимум 150 минут умеренной аэробной физической активности или 75 минут интенсивной нагрузки еженедельно».

Друзья на час. Портал Nation-news со ссылкой на данные сервиса «Авито» рассказал о быстро набирающей популярность среди россиян услуге «Друг на час», воспользовавшись которой «вы всецело будете окружены вниманием человека, который поможет скоротать вам время и избавит от одиночества». Спектр «помощи» – от похода на шопинг до совместного просмотра сериала. Стоимость услуги «друг на час» начинается с 250 рублей и поднимается до 5000. «Самый большой спрос на услугу в Москве (69%). Среди лидирующих по спросу городов Челябинск (3,4%), Саратов (2,5%), Краснодар (1,5%) и Уфа (1,3%)», — говорится в сообщении.

Можно самовольно занять и узаконить. «Парламентская газета» пишет, что отныне «ничейные сотки, которыми пользуются дачники или жители частных домов, можно будет оформить в собственность. Закон, в котором прописаны условия «легализации» таких участков, вступает в силу 16 сентября». Сообщается, что максимальный размер таких участков не должен превышать 10% от площади основного участка, которым человек уже владеет. Самовольно занятые земли можно официально «приписать», если с этим согласятся соседи и власти. По мнению члена комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Михаила Бугеры, закон устранит массу конфликтных ситуаций. По словам депутата от Башкирии, с такими ситуациями сталкивается довольно много людей. «Могу сослаться на свой опыт: когда я езжу на региональную неделю в Башкортостан и веду приём граждан, то ежемесячно как минимум один-два человека приходят с такой проблемой», — рассказал он в газете.

«Пытка – длящийся процесс», так называется статья в «Новой газете» о том, как в Башкирии «три года идет следствие по делу полицейских, выбивавших показания, и их жертвы». В конце 2016 года «Новая» писала о применении пыток к задержанному Венеру Мардамшину в опорном пункте полиции № 6 Нефтекамска. «Тогда, в день сотрудника правоохранительных органов местные полицейские угрозыска скрутили на улице мужчину, доставили в отделение, где всю ночь связанного пытали электрошокером, выбивая признание в похищении человека». По словам Мардамшина, домой ему помог добраться знакомый, после чего мужчину доставили в больницу. В больнице Венер написал заявление о случившемся. Через месяц Нефтекамский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств». «В ответ Мардамшина снова задерживают и отправляют в СИЗО». «29 декабря 2016 года по решению Верховного суда РБ Венера выпускают из СИЗО. А двумя днями ранее одного из фигурантов событий 10 ноября – начальника угро Ильвира Сагитова — задерживают по обвинению в пытках», — рассказали в «НГ», отметив, что «спустя почти три года ни в одном из дел не поставлена точка. Дело против Мардамшина, который до сих пор числится обвиняемым, покрытое сетью противоречивых улик, никак не дойдет до прокуратуры. А рассматривать дело в отношении полицейских Нефтекамский суд вовсе отказался».

В Башкирии родители не нашли в гробу тело загадочно погибшего сына. Сюжет об этом подготовили на НТВ. В материале говорится, что «следователям из Башкирии предстоит разобраться в запутанной истории. Родители покойного Антона Сергеева пытаются доказать, что их сына убили, а тело подменили». «С самого начала, — рассказывают в сюжете, — в этой истории было слишком много вопросов. До сих пор непонятно, как Антон оказался в соседнем районе. Ни друзей, ни родственников у него там не было». Молодого человека почему-то поспешно похоронили как неизвестного. Опознать сына родители смогли только по свитеру и брюкам. Тело Антона семья забрала, чтобы похоронить на родине, тогда они обратили внимание на то, что на голове погибшего травма. «Сергеевы написали заявление в следственное управление, отметив, что в заключении о причинах смерти много неточностей. Но еще больший шок родные умершего испытали во время повторной эксгумации: в гробу лежал другой человек», — говорится в материале.