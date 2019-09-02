В Демском районе Уфы открылась одна из первых в Башкирии полилингвальных школ

Фото: Олег Яровиков





















Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 сен 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Демском районе Уфы открылась новая, одна из первых в республике полилингвальных многопрофильных школ — школа №162 «Смарт».

В торжественной церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и врио главы Башкортостана Радий Хабиров.

Строительство школы стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Образование», разработанного по инициативе президента страны Владимира Путина.

«Приятно находиться здесь, в этом месте, которое для меня и, уверен, для многих — символ динамично развивающегося Башкортостана, — заявил на торжественной церемонии открытия полилингвальной школы №162 Игорь Комаров. — Приятно видеть перед собой новые, только что заселенные дома. И замечательное прекрасное здание новой современной школы, отвечающей самым современным и перспективным требованиям школы с громким названием «Смарт».

Как подчеркнул Игорь Комаров, руководством страны, президентом России Владимиром Путиным уделяется большое внимание повышению качества образования, воспитания детей — будущего страны.

«Не случайно инвестируются большие средства и многое делается для реализации нацпроекта «Образование», частью которого является сегодняшнее событие — начало работы этой замечательной школы. Я уверен, что здесь будут созданы все условия и необходимая атмосфера для того, чтобы дети радовали всех нас своими успехами, новыми знаниями», — добавил он.

Общая площадь здания, отвечающего всем самым современным требованиям, составляет около 23 тысяч квадратных метров.

Непосредственно строительство новой школы обошлось бюджету в 790 млн рублей. Еще 229 млн рублей направлено на ее оснащение современным оборудованием.

Так, 642 млн рублей выделено из республиканского бюджета, 377 млн рублей — из федерального.

Строительство этого важного социального объекта удалось завершить в кратчайшие сроки — в течение года, и сейчас в распоряжении жителей микрорайона «Яркий» — не менее яркая смарт- школа, рассчитанная на тысячу учеников.

«Открытие новой школы в срок, вовремя — большое и радостное событие для всех нас. Мы очень старались. Школа большая, красивая, но пока это только стены. Я надеюсь, что через какое-то время здесь будет сильный педагогический коллектив, сильные традиции и, конечно, сильные выпускники, — выразил надежду Радий Хабиров. — Первоклашкам желаю хорошей учебы, настроения, а родителям — терпения. И, разумеется, огромное спасибо нашим учителям, которые учат наших детей, которые отдают детям все свои знания, всю свою душу. С праздником!»

Помимо компьютерных классов и мобильных лингафонных кабинетов для изучения иностранных языков, в открывшейся сегодня школе №162, с учетом ее многопрофильности, имеется кабинет инженерно-технологического профиля с лабораторией робототехники, 3D-моделирования и прототипирования. Работают школьная телестудия, издательский центр, дизайнерская студия, тренажерный зал. Все кабинеты оснащены необходимым интерактивным оборудованием.

Как рассказал директор полилингвальной школы №162 Наиль Аминев, образовательный процесс будет организован на русском, башкирском, английском языках.

Начиная с пятого класса, дети смогут осваивать и второй иностранный язык. Это будет школа «полного дня», где обучение проводится в одну смену, а вторая половина дня предназначена для различных дополнительных занятий.

Здесь также предусмотрена ранняя профилизация обучения. Речь, в частности, идет о формировании классов с углубленным изучением математики, информатики, химии, биологии.

В старших классах школьники смогут выбрать также социально-экономический и химико-биологический, в том числе, медицинский профили. По этому направлению школа №162 будет сотрудничать с Башкирским государственным медицинским университетом.

В здании школы находится медицинский блок, включающий в себя стоматологический, прививочный, процедурный кабинеты и кабинет врача.

Огромное значение в смарт-школе придается спорту, в том числе занятиям в рамках федерального проекта «Спортивная борьба в школе», преподавать которую детям будет профессиональный тренер по борьбе.

В общей сложности, в полилингвальной школе три спортзала, а также профессиональное футбольное поле с искусственным покрытием и порядка 10 уличных спортивных площадок. Причем все спортплощадки имеют покрытие поверхности из бесшовной резиновой крошки, травмобезопасной для детей). Территория баскетбольного и волейбольной площадки ограждена 3D-сеткой.

Не меньшее внимание в новой школе отведено питанию детей. Разнообразное меню школьников включает в себя не менее богатую и столь востребованную сегодня продукцию молочной кухни.

В столовой, рассчитанной на одновременное пребывание 400 детей, руководитель республики Радий Хабиров и полпред президента России в ПФО Игорь Комаров вместе с родителями учащихся попробовали блюда из единого меню, которое с нового учебного года действует во всех школах, и остались довольны их качеством.

«До открытия этой школы моей 12-летней дочери Арине приходилось ездить на учебу в школу неподалеку от Цыганской поляны, — рассказал агентству «Башинформ» житель микрорайона «Яркий» Ильдар Бадретдинов. — Сейчас — никаких проблем, новая, современная школа рядом с домом, не надо никуда ездить. Это очень удобно. Спасибо всем тем, кто сделал нам такой замечательный подарок к началу нового учебного года».

Напомним, на первом Всероссийском съезде учителей башкирского языка и литературы 12 апреля этого года врио Главы Башкортостана Радий Хабиров объявил о создании сети полилингвальных школ.

30 июля было подписано распоряжение республиканского правительства о старте проекта «Полилингвальные многопрофильные общеобразовательные организации в Башкортостане».

2 сентября в Уфе открылись первые две полилингвальные школы — многопрофильная школа №44 и многопрофильная школа №162 «Яркий».

При этом школа №44 развивает сотрудничество с Финансовым университетом при Правительстве России, школа №162 будет сотрудничать с Башкирским государственным медицинским университетом.

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