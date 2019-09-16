Стали известны подробности посадки самолета Талакан-Уфа из-за отказа двигателя

УФА, 16 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Вахтовый самолет Як-42 авиакомпании «КрасАвиа», выполнявший рейс Талакан-Уфа, 15 сентября совершил посадку в аэропорту Красноярска. Во время вылета у воздушного судна отказал правый двигатель.

По словам председателя республиканского Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Тимура Мухаметьянова, в салоне самолета в этот момент находились 103 пассажира. Як-42 приземлился в столице Башкирии в 20.00 по местному времени.

Также за минувшую неделю по вине эксплуатантов из Уфы задержаны 11 рейсов в Москву, Нарьян-Мар, Талакан, Санью, Нижневартовск, Сочи. По техническим причинам три рейса отменены: два в Москву, один — в Игарку. Все пассажиры обеспечены горячим питанием и напитками.