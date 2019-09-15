Фото: Ксения Калинина Самолет Талакан - Уфа совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска Фото: Ксения Калинина

УФА, 15 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Красноярский следственный отдел на транспорте СК России проводит проверку по факту аварийной посадки самолета ЯК-42Д, следовавшего по маршруту Талакан – Омск–Уфа.

По предварительным данным пресс-службы ведомства, днем 15 сентября в аэропорту Емельяново города Красноярска произвел аварийную посадку самолет ЯК-42Д. На борту находились пять членов экипажа и 116 пассажиров.

«Во время полета экипаж самолета почувствовал вибрацию, после чего на табло загорелся датчик неисправности правого двигателя. Командир судна принял решение отключить неисправный двигатель и осуществить аварийную посадку в аэропорту Емельяново», — сообщили в следственном отделе.

После отключения двигателя самолет благополучно приземлился. В результате ЧП никто не пострадал.

Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия и другие проверочные мероприятия.