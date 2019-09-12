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Зачем детей убиваете?: отец отравившихся мальчиков призвал к ответу работников бистро Уфы

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видео | Видео: ГТРК «Башкортостан»

Зачем детей убиваете?: отец отравившихся мальчиков призвал к ответу работников бистро Уфы Фото: стоп-кадр видео | Видео: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 12 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе отец двух мальчиков пяти и 10 лет, отравившихся шаурмой, пришел ночью в точку общепита, чтобы попытаться призвать к ответственности владельцев бистро. Свое общение с работниками заведения он снял на камеру мобильного телефона.

По его словам, днем его сыновья проголодались и просили перекусить. Проезжая мимо бистро в Сипайлово, мужчина купил детям одну шаурму на двоих. Уже дома, спустя два часа, ребятам резко стало плохо, началась рвота. Когда приехала «скорая», мальчики были без сознания. Их увезли в инфекционную больницу №4.

«Взяли тут шаурму, покормили. Через два часа кровь пошла. Вызвали «скорую», повезли в больницу, сразу в реанимацию. Купили здесь шаурму в первый раз вчера, — рассказал ГТРК «Башкортостан»﻿ мужчина. — Я ночью сюда вернулся, по-хорошему спросил: «Зачем вы так делаете, детей убиваете?». Я снял на видео, как он (работник общепита — прим. ред.) салат делает — капуста, все на полу валялось. Лепешка, в которую заворачивают мясо, в самом низу полки, на уровне пола находится».

Родители намерены обратиться в суд.

Как сообщало агентство «Башинформ», по факту отравления 15 человек следователи возбудили уголовное дело по статье «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Теги: ЧП, дети, отравление
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