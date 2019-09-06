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Почти 4 тысячи человек подписали петицию против застройки «Олимпик-парка» в Уфе

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Почти 4 тысячи человек подписали петицию против застройки «Олимпик-парка» в Уфе Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Жители Уфы высказываются против разработки проекта планирования и межевания «Олимпик-парка», который находится в черте города и где занимаются горнолыжным спортом дети и взрослые. Петицию подписали около четырех тысяч человек. Против также выступило руководство и родители воспитанников муниципальной спортшколы олимпийского резерва по горнолыжному спорту.

По данным «Коммерсант-Уфа», на месте детской горнолыжной трассы планируется построить семиэтажное здание — ФОК. Это, по мнению директора школы, помешает тренировкам. Еще четыре трассы подвергнутся исключению из всероссийского реестра спортивных объектов, так как там хотят построить дорогу. Это сократит или полностью уничтожит зону выката, предусмотренную ГОСТом. Также нормы безопасности нарушит возведение колеса обозрения в 12 метрах от входа в спортшколу.

Рядом с берегом реки инвестор запланировал строительство девяти банкетных домиков. Из-за этого, считают противники проекта, возникнут препятствия для обслуживания горнолыжных трасс. Помимо этого между рестораном «Лидо» и трамплином хотят возвести пятиэтажное здание современной и восточной медицины, крытый бассейн, дайвинг-центр и паркинг для туристических автобусов.

Тем не менее, в администрации Уфы утверждают, что проект создания центра международного туризма еще не утвержден.

Теги: Олимпик-парк, застройка
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