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Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Опасный ядовитый паук поселился в еще одном городе Башкирии - видео

ОБЩЕСТВО

УФА, 11 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В сети распространяется видео, главным героем которого стал желтый сак — опасный ядовитый паук. Автор ролика объясняет, что паука заметили в городе Туймазы, хотя до этого момента на его присутствие жаловались только жители поселков по Уфой.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что недалеко от столицы Башкирии двое мужчин встретили на своем пути ядовитых саков и попали в больницу. Напомним, пауки сами никогда не нападают, поэтому в случае обнаружения ядовитого членистоногого не рекомендуется его трогать.

Теги: желтый сак, Туймазы, ядовитый паук
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