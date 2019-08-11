Опасный ядовитый паук поселился в еще одном городе Башкирии - видео

УФА, 11 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В сети распространяется видео, главным героем которого стал желтый сак — опасный ядовитый паук. Автор ролика объясняет, что паука заметили в городе Туймазы, хотя до этого момента на его присутствие жаловались только жители поселков по Уфой.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что недалеко от столицы Башкирии двое мужчин встретили на своем пути ядовитых саков и попали в больницу. Напомним, пауки сами никогда не нападают, поэтому в случае обнаружения ядовитого членистоногого не рекомендуется его трогать.