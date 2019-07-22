Фото: Скриншот видео Вести-Башкортостан Под Уфой из-за укуса ядовитого паука двое мужчин попали в больницу Фото: Скриншот видео Вести-Башкортостан

УФА, 22 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Двое мужчин обратились за помощью медиков после укуса ядовитых пауков. Уфимцев доставили в инфекционную больницу, где поставили капельницы и сделали уколы. По данным «Вести-Башкортостан», два аналогичных случая зарегистрированы в поселке Нагаево.

Сообщается, что виновниками высокого давления и обмороков у мужчин стали укусы желтых саков. Ученые-биологи говорят, что эти хищные членистоногие опасны, но не смертельно, если у человека нет аллергии. Зоологи уверены, что ядовитые пауки расширили свой ареал обитания, а значит обосновались они в Башкирии навсегда. Также ученые сообщили, что сейчас у пауков идет брачный период, поэтому в ближайшее время их может стать еще больше.

Местных жителей просят не паниковать при виде пауков яркого окраса. Обычно такие хищники сами не нападают, а только защищаются. Поэтому при виде желтого сака не стоит его трогать.