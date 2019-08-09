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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В уфимском поселке Нагаево поздравили родителей тройни

ОБЩЕСТВО
Фото: Администрация Октябрьского района Уфы

В уфимском поселке Нагаево поздравили родителей тройни Фото: Администрация Октябрьского района Уфы

УФА, 9 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Аким, Салим и Эмилия — такие имена дали тройняшкам, которые родились в уфимской семье Светланы и Ильнура Исламовых. 8 августа к ним домой в поселок Нагаево лично приехал глава Октябрьского района столицы Башкирии Сергей Плотников. Малыши появились на свет в конце июля, но уже стали обладателями десятка подарков.

«Семья во все времена была для человека надёжной опорой и неиссякаемым источником вдохновения. Дети — наше продолжение, и совсем скоро малыши начнут вас радовать своими первыми шагами в большую жизнь, — отметил Сергей Плотников. — Пусть ваши семейные узы крепнут, а домашний очаг никогда не угасает!»

Для Светланы и Ильнура это второе рождение детей. Первый раз пара стала родителями пять лет назад. На свет тогда появился мальчик Карим, который теперь встречал маму, братишек и сестренку вместе с папой.

«Сынок мечтает стать врачом, — поделилась молодая мама. — У нашей семьи есть свои традиции: например, в выходные отправляемся в лес по грибы и ягоды. В свободное время радую близких игрой на фортепиано».

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что 6 августа в Калининском районе Уфы впервые за 20 лет зарегистрировали тройню. Также тройное счастье в этом году праздновали семьи из Советского района столицы и в городе Сибае.

Теги: демография, рождаемость, тройня
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