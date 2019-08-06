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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Калининском районе Уфы впервые за 20 лет родилась тройня

ОБЩЕСТВО
Фото: Госкомюстиции РБ

В Калининском районе Уфы впервые за 20 лет родилась тройня Фото: Госкомюстиции РБ

УФА, 6 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Калининском районе Уфы впервые за 20 лет родилась тройня, сообщает Госкомитет РБ по делам юстиции.

Тройное счастье случилось в семье Ильнура и Светланы Исламовых. На свет появились два мальчика и одна девочка. Сыновьям родители дали имена — Аким и Салим, дочку назвали Эмилией. Кроме этого, в семье Исламовых подрастает старший сын Карим.

Теги: рождаемость
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