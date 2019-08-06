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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В МЧС подтвердили массовую гибель рыбы в озере села Толбазы

ОБЩЕСТВО
Фото: Подслушано Толбазы

В МЧС подтвердили массовую гибель рыбы в озере села Толбазы Фото: Подслушано Толбазы

УФА, 6 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

На озере в селе Толбазы Аургазинского района Башкирии выставлены аншлаги с предупреждением о запрете купания и вывода домашней птицы на водоем. 6 августа здесь зафиксирована массовая гибель рыбы. Информацию подтвердили в региональном МЧС.

«Организовано взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами. Специалистами Стерлитамакского территориального управления Минэкологии и природопользования Республики Башкортостан направлена передвижная лаборатория для отбора проб воды и выяснения обстоятельств, специалистами Аургазинской районной ветеринарной станции проведены работы по отбору анализов у погибшей рыбы», — уточнили в пресс-службе МЧС Башкирии.

В районной администрации провели заседание комиссии по ЧС и сход граждан, где рассказали местным жителям о сложившейся ситуации. Причины гибели рыбы выясняются.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что массовая гибель рыбы зарегистрирована на реке Изяк. Причиной стала утечка вредных веществ завода «Полиэф».

Теги: гибель рыбы, Толбазы, МЧС
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