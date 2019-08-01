Фото: соцсети Превышения загрязняющих веществ в питьевой воде нет - Уфаводоканал о сбросах в реку Изяк Фото: соцсети

УФА, 1 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В связи с экологической ситуацией на реке Изяк в Благовещенском районе МУП «Уфаводоканал» сообщает, что получены результаты анализов по показателям качества питьевой водопроводной воды.

Результаты соответствуют нормативным требованиям. Превышения концентраций загрязняющих веществ в водоисточнике реки Уфы, а также в питьевой воде нет, говорится в сообщении предприятия. Ведется постоянный контроль качества питьевой воды и водоисточника реки Уфы.

Ранее в социальных сетях была распространена информация, согласно которой в Изяк, которая впадает в реку Уфу, предположительно поступили сбросы загрязняющих веществ и массово гибла рыба. Было предположено, что в реку поступают промышленные стоки завода «Полиэф». На предприятии прокомментировали, что промышленных стоков в реку Изяк не имеется. Сейчас возможные сливы в водоем изолированы. Найден колодец и трубы, из которых текла жидкость с уксусным и тухлым запахом. В настоящее время выясняется кому принадлежат эти объекты. Исследуются пробы воды и почвы.