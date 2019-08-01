Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.41 ↑

EUR 70.73 ↓

1 августа Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Превышения загрязняющих веществ в питьевой воде нет - Уфаводоканал о сбросах в реку Изяк

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

Превышения загрязняющих веществ в питьевой воде нет - Уфаводоканал о сбросах в реку Изяк Фото: соцсети

УФА, 1 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В связи с экологической ситуацией на реке Изяк в Благовещенском районе МУП «Уфаводоканал» сообщает, что получены результаты анализов по показателям качества питьевой водопроводной воды.

Результаты соответствуют нормативным требованиям. Превышения концентраций загрязняющих веществ в водоисточнике реки Уфы, а также в питьевой воде нет, говорится в сообщении предприятия. Ведется постоянный контроль качества питьевой воды и водоисточника реки Уфы.

Ранее в социальных сетях была распространена информация, согласно которой в Изяк, которая впадает в реку Уфу, предположительно поступили сбросы загрязняющих веществ и массово гибла рыба. Было предположено, что в реку поступают промышленные стоки завода «Полиэф». На предприятии прокомментировали, что промышленных стоков в реку Изяк не имеется. Сейчас возможные сливы в водоем изолированы. Найден колодец и трубы, из которых текла жидкость с уксусным и тухлым запахом. В настоящее время выясняется кому принадлежат эти объекты. Исследуются пробы воды и почвы.

Теги: экологическая безопасность
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Ушла из жизни бывший заместитель министра здравоохранения Башкирии Ралида Шакирова
Общественность Башкортостана понесла тяжелую утрату. Сегодня на 62-м году после болезни ушла из жизни бывший заместитель министра здравоохранения республ
Солдат-срочник из Башкирии погиб от удара током в Свердловской области
В одной из частей Екатеринбургского гарнизона Центрального военного округа произошел несчастный случай с военнослужащим из Башкирии, сообщает РИА Новост
В Ишимбае сотрудник полиции зарабатывал на адресах умерших
В Ишимбае вынесен приговор бывшему оперативному дежурному дежурной части отдела МВД России по Ишимбайскому району. Как сообщили в Следственном управл
Невесте - 76, жениху - 56: в доме для престарелых в Башкирии образовалась семейная пара
В отделении стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Шаранском районе Октябрьского дома-интерната для престарелых
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть