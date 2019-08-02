Фото: ФедералПресс Экологическая ситуация на реке Изяк в Башкирии нормализуется Фото: ФедералПресс

УФА, 2 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Экологическая ситуация на реке Изяк в Благовещенском районе постепенно нормализуется, сообщили сегодня члены специальной рабочей группы, созданной по поручению врио главы региона для подробного анализа ситуации с загрязнением притока реки Уфы и координации работы органов власти по его устранению. В состав рабочей группы вошли руководители Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, республиканского Министерства природопользования и экологии, контрольных и надзорных органов. Её возглавил первый заместитель руководителя администрации главы РБ Ринат Баширов.

Напомним, 27 июля была распространена информация о гибели рыбы в реке Изяк. На место происшествия выехали надзорные органы и экстренные службы. Специалисты сразу же по соединениям веществ в воде установили источник загрязнения. Им оказался завод «Полиэф» — крупнейший производитель терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата.

﻿«Произошло попадание химических компонентов в реку, в результате биохимической реакции в водоеме резко снизилось содержание кислорода. Это, по всей вероятности, и привело к массовой гибели рыбы, — рассказала директор Управления государственного аналитического контроля (УГАК) Минэкологии республики Валентина Сафарова.

К счастью, в устье реки Изяк все эти компоненты не дошли. Водозабор расположен значительно выше по течению установленного источника сброса загрязнений, и это не повлияло на качество питьевой воды в Благовещенском районе и в Уфе.

﻿«Анализ проб воды в реке Изяк показал, что оказались превышены показатели по марганцу, по кислотам, органическим соединениям», — добавила замминистра природопользования и экологии РБ Елена Щекина.

Сейчас дальнейшее попадание загрязняющих веществ в водоем исключено. По словам Фарита Гумерова, построена дамба, которая задерживает все ливневые стоки от предприятия. Происходит откачка накопившейся жидкости в резервуары для последующей ее очистки и сброса. Сейчас здесь работают представители Госкомитета Рб по чрезвычайным ситуациям, мониторят процесс, организована работа в две смены работников «Полиэфа».

﻿«Мы можем заверить всех жителей республики, особенно Благовещенского района и Уфы, которые беспокоятся о качестве питьевой воды, — опасности ухудшения качества воды нет », — сказал Фарит Гумеров.

Качество питьевой воды мониторят представители «Уфаводоканала», специалисты Роспотребнадзора. По их словам, в питьевой воде никаких отклонений в анализах и качестве воды нет, вода соответствует всем гигиеническим нормам

Директор УГАК Валентина Сафарова, отметила, что в настоящее время вода содержание компонентов в реке Изяк приходит в норму, уровень кислорода в воде повышается. Вода становится прозрачной, в ней уже плавают мальки.

Ситуация продолжает находиться под контролем надзорных органов. Как сообщало ранее агентство, свое расследование по данному происшествию проводит природоохранная прокуратура.