Фото: Олег Яровиков Площадь лесного пожара в Зилаирском районе Башкирии достигла 76 гектаров Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Площадь лесного пожара, обнаруженного накануне в Зилаирском районе Башкирии на территории Юлдыбаевского участкового лесничества, с 15 гектаров увеличилась до 76.

Как сообщили в пресс-службе Минлесхоза региона, сначала загорелись поля, затем огонь перекинулся на лесной фонд с земель иных категорий.

В тушении крупного пожара задействованы сейчас 70 человек и 25 единиц техники. В борьбе с огненной стихией задействованы лесопожарные формирования, силы и средства арендаторов лесных участков, силы МЧС, а также местное население.

В случае возникновения угрозы лесного пожара необходимо сразу позвонить по номеру телефона региональной диспетчерской службы при Минлесхозе Башкирии: (347) 218-14-14 (круглосуточно) или на единый федеральный номер Лесной охраны: 8-800-100-94-00.