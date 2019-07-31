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Площадь лесного пожара в Зилаирском районе Башкирии достигла 76 гектаров

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Площадь лесного пожара в Зилаирском районе Башкирии достигла 76 гектаров Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Площадь лесного пожара, обнаруженного накануне в Зилаирском районе Башкирии на территории Юлдыбаевского участкового лесничества, с 15 гектаров увеличилась до 76.

Как сообщили в пресс-службе Минлесхоза региона, сначала загорелись поля, затем огонь перекинулся на лесной фонд с земель иных категорий.

В тушении крупного пожара задействованы сейчас 70 человек и 25 единиц техники. В борьбе с огненной стихией задействованы лесопожарные формирования, силы и средства арендаторов лесных участков, силы МЧС, а также местное население.

В случае возникновения угрозы лесного пожара необходимо сразу позвонить по номеру телефона региональной диспетчерской службы при Минлесхозе Башкирии: (347) 218-14-14 (круглосуточно) или на единый федеральный номер Лесной охраны: 8-800-100-94-00.

Теги: лесные пожары
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