Фото: Олег Яровиков В Зилаирском районе Башкирии действует большой лесной пожар Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Зилаирском районе Башкирии продолжает действовать один лесной пожар, возникший накануне на площади 15 гектаров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по республике.

Всего с начала пожароопасного сезона-2019 в регионе зарегистрировано 150 лесных пожаров. Огнем пройдено более 1885 гектаров лесной территории против 788,6 гектара год назад.

Сегодня в большинстве районов республики прогнозируются невысокие классы пожароопасности. Высокий — четвертый класс пожароопасности в лесах ожидается в Бакалинском, Белебеевском, Зилаирском и Туймазинском районах.