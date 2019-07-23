Фото: автор Радий Хабиров в многодетной семье Шабалиных: Я приехал пообщаться с друзьями Фото: автор

УФА, 23 июл 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В Давлеканово руководитель Башкортостана Радий Хабиров нашел время в своем плотном графике и заехал проведать многодетную семью Шабалиных, которые воспитывают 10 детей. История знакомства Радия Хабирова с этой семьей началась в феврале этого года, когда Светлану Шабалину собравшую рожать 10 ребенка не приняли на роды в роддоме Республиканской клинической больницы, а пытались отправить в роддом №4. От безысходности многодетная мама написала об этом на странице Радия Хабирова в социальной сети. Руководитель республики отреагировал быстро, дал поручение своим помощникам, Светлану приняли в роддом РКБ, где она благополучно родила 10 ребенка – девочку Устинью.

Сегодня Радий Хабиров приехал с подарками для семьи.

«Я приехал пообщаться со своими друзьями», — сказал руководитель республики и поинтересовался жилищными условиями семьи, обеспеченностью детей местами в садике, возможностью их отдыха в оздоровительных детских лагерях.

В разговоре с журналистами Вячеслав и Светлана Шабалины рассказали, что теперь у них в семье пять мальчиков и пять девочек.

17-летний Данил учится в железнодорожном техникуме, 14-летняя Варвара — спортсменка, призер республики по рукопашному бою. Девятилетний Арсений занимается вокалом, восьмилетняя Пелагея — первоклассница, семилетняя Василиса скоро пойдет в школу. Далее идут пятилетний Ярослав, четырехлетняя Ульяна, двухлетний Тимофей, полуторогодовалый Савелий и, наконец, Устинья, которой уже исполнилось пять месяцев и она на руках своей мамы с любопытством осматривала всех гостей.

«Мы очень рады приезду Радия Фаритовича, друзей же не приглашают в гости, они сами наведываются. И нам вдвойне приятно, что руководитель нашей республики помнит о нас и поддерживает. Для нас это большая радость и гордость, как и наши дети. Они наши главные помощники во всем, вот и пристрой к нашему дому они помогали строить, да и по другим делам. В хозяйстве они всегда рядом», — отметила Светлана.

Ранее агентство «Башинформ» уже рассказывало о многодетной семье Шабалиных, которая в 2008 году вынужденно перебралась из Екатеринбурга в Башкирию.