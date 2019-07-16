Пропавший в Уфе немой Андрей Кочин найден живым и здоровым
УФА, 16 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.
Пропавший в Уфе немой Андрей Кочкин найден живым и здоровым. Об этом агентству «Башинформ» сообщил руководитель волонтерского движения «Поиск пропавших людей РБ» Павел Нестеров.
«С мужчиной все хорошо, он находится у родных», — пояснил Нестеров.
Напомним, информация об исчезновении мужчины-инвалида появилась днем 16 июля. Андрей Кочкин отправился из дома в поселке Максимовка в Уфу с некоей женщиной. После родные потеряли с ним связь, сообщив добровольцам о том, что его высадили из маршрутного автобуса в микрорайоне Сипайлово.