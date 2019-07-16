Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.82 ↓

EUR 70.85 ↑

16 июля Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Пропавший в Уфе немой Андрей Кочин найден живым и здоровым

ОБЩЕСТВО

УФА, 16 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Пропавший в Уфе немой Андрей Кочкин найден живым и здоровым. Об этом агентству «Башинформ» сообщил руководитель волонтерского движения «Поиск пропавших людей РБ» Павел Нестеров.

«С мужчиной все хорошо, он находится у родных», — пояснил Нестеров.

Напомним, информация об исчезновении мужчины-инвалида появилась днем 16 июля. Андрей Кочкин отправился из дома в поселке Максимовка в Уфу с некоей женщиной. После родные потеряли с ним связь, сообщив добровольцам о том, что его высадили из маршрутного автобуса в микрорайоне Сипайлово.

Теги: Уфа, поиск пропавших людей РБ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии молнией убило пастуха и его лошадь
Сегодня в Дюртюлинском районе Башкирии от удара молнии погибли пастух и его лошадь. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, соо
Жительница Уфы скончалась на массажном столе во время процедур в Москве
В одном из медицинских центров Москвы 14 июля с 29-летней жительницей Уфы Элиной Б. произошел несчастный случай. Девушка скончалась прямо на массажном с
В Башкирии более 90 человек задействованы в ликвидации ДТП с шестью погибшими
В Башкортостане в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в районе села Ирныкши, погибли шесть человек, в лечебные учреждения достав
Заморозка накопительной части пенсии продлена до 2022 года
Российское правительство продлило заморозку накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает РБК со ссылкой на Минтруд. [quote]«При форм
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть