Фото: Поиск пропавших людей РБ В Уфе ищут сына-инвалида «голодающей» бабы Тони из Максимовки Фото: Поиск пропавших людей РБ

УФА, 16 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе ищут пропавшего без вести 43-летнего Андрея Кочкина. Мужчина инвалид – не разговаривает. Это сын бабы Тони из Максимовки, которая стала известна после поста в социальных сетях о том, что она голодает и «есть одуванчики».

16 июля днем Андрей отправился в Уфу на 228 маршруте помогать некоей женщине. По словам волонтеров группы «Поиск пропавших РБ», женщина высадила его в микрорайоне Сипайлово.

Мужчина-инвалид, вероятнее всего, потерялся, так как в незнакомых местах не ориентируется.

Приметы: плотного телосложения, волосы с проседью, уши оттопырены.

Был одет: синяя бейсболка, темные очки, предположительно, темная толстовка на молнии.

Приметы женщины, с которой был Андрей Кочкин: плотное телосложение, светлые волосы до плеч, красная кофта или футболка.

Всех, кто видел или знает, где находится сын бабы Тони, просят позвонить по телефонам: +7 927 941 65 11.