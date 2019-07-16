В Уфе ищут сына-инвалида «голодающей» бабы Тони из Максимовки
В Уфе ищут сына-инвалида «голодающей» бабы Тони из Максимовки Фото: Поиск пропавших людей РБ
УФА, 16 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Уфе ищут пропавшего без вести 43-летнего Андрея Кочкина. Мужчина инвалид – не разговаривает. Это сын бабы Тони из Максимовки, которая стала известна после поста в социальных сетях о том, что она голодает и «есть одуванчики».
16 июля днем Андрей отправился в Уфу на 228 маршруте помогать некоей женщине. По словам волонтеров группы «Поиск пропавших РБ», женщина высадила его в микрорайоне Сипайлово.
Мужчина-инвалид, вероятнее всего, потерялся, так как в незнакомых местах не ориентируется.
Приметы: плотного телосложения, волосы с проседью, уши оттопырены.
Был одет: синяя бейсболка, темные очки, предположительно, темная толстовка на молнии.
Приметы женщины, с которой был Андрей Кочкин: плотное телосложение, светлые волосы до плеч, красная кофта или футболка.
Всех, кто видел или знает, где находится сын бабы Тони, просят позвонить по телефонам: +7 927 941 65 11.