Фото: МЧС по РБ Радий Хабиров о смертельном ДТП с автобусом: водитель 18 раз привлекался за нарушение ПДД Фото: МЧС по РБ

УФА, 15 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии выдалась довольно сложная неделя в плане дорожно-транспортных происшествий – произошло две крупных аварии: в Стерлитамакском районе погибли четыре дорожных работника, в Архангельском районе из перевернувшегося автобуса достали тела шестерых погибших. 15 июля на оперативном совещании в правительстве РБ врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что водитель 18 раз привлекался к административной ответственности, в основном, за превышение допустимой скорости движения.

«На что я хотел обратить внимание. Мы получили первичную информацию. Автобус иностранного производства, явно не «Мерседес». В ходе осмотра, практически все кресла повылетали. Пассажиры, к сожалению, были не пристегнуты. Очередной факт, от которого волосы дыбом: водитель 18 раз привлекался к административной ответственности и, в основном, за превышение скоростного режима. Вот такие люди ездят и чем это кончается. Он из Набережных Челнов. Я полагаю, что наши коллеги из Татарстана тоже с этим фактом разберутся, — сказал руководитель Башкирии. — Дорога идеальная, разметка идеальная, прямой участок дороги: вот просто на пустом месте... Да, сложные были погодные метеоусловия — был ливень, но для этого и мозги у человека есть, чтобы в ливень не гонять».

Он попросил доложить министра здравоохранения Максима Забелина о мерах, которые предпринял минздрав.

«По состоянию на 10.00 часов, тела шестерых погибших в ДТП доставлены в уфимское бюро судмедэкспертизы на улицу Цветочную. Сейчас будут проводится судебно-медицинские исследования с последующей выдачей тел родственникам погибших. По пострадавшим. У нас привлекались 14 бригад скорой помощи, из них три бригады – это бригады санавиации и дополнительно была привлечена бригада психиатрической помощи из Республиканской клинической психиатрической больницы. Первоначально все пострадавшие были эвакуированы в Архангельскую ЦРБ, где им была оказана медпомощь. В дальнейшем пациенты были эвакуированы в травомцентры Уфы – больницу скорой медпомощи, городскую больницу №21, РДКБ. Пациентам, которые были в состоянии легкой степени тяжести, медпомощь оказана на месте, они были отправлены в пункт временного размещения. На утро один пострадавший в состоянии тяжелой степени тяжести прооперирован», — сообщил министр здравоохранения.

По его словам, утром был проведен консилиум с коллегами. Был осмотр каждого пациента.

«Мы передали коллегам в минздрав России всю информацию. На связи дополнительно находимся с минздавом Татарстана. Часть пациентов – 8 человек, среди которых один ребенок — уже забрали родственники, приехавшие из Набережных Челнов», — добавил он.

Радий Хабиров поручил главе регионального минздрава отработать все вопросы по медицинской части.

Что касается ДТП в Стерлитамакском районе, врио главы региона сказал, что близким погибших будет оказана необходимая помощь.

«Мы поддержим. Чтобы им все, что положено, было предоставлено, — пояснил Радий Хабиров. — Это тоже чудовищная история. Мы, действительно, делаем много дорог, и когда ребята закончили наносить разметку в них влетел бетоновоз. Водитель просто снес все подряд. Сейчас занимаемся, выясняем про эту фирму. Скорее всего, как и в первой истории водитель заснул наверное. А если заснул, то значит не соблюдается трудовая дисциплина. Это человеческий фактор, с которым, к сожалению, мы имеем дело. Соболезнуем родственникам всех погибших».