Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Международных детских игр в Уфе

УФА, 10 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей 53-х Международных детских летних Игр.

В телеграмме, опубликованной на официальном сайте главы государства, в частности, говорится:

«Отрадно, что эти замечательные соревнования, направленные на укрепление идеалов олимпизма, продвижение ценностей здорового, активного образа жизни, упрочение дружбы и взаимопонимания между представителями молодого поколения из разных стран, вновь принимают Россия и столица Башкортостана Уфа. В республике накоплен большой опыт организации и проведения столь масштабных и престижных мероприятий. Состоявшиеся здесь в 2013 году зимние Международные детские игры прошли с огромным успехом, стали настоящим праздником для участников и зрителей, запомнились особым теплом и радушием, с которыми уфимцы встречали гостей. И, конечно, отмечу, что в России развитию детско-юношеского спорта традиционно уделяется приоритетное внимание государства. У нас создана современная спортивная, досуговая инфраструктура, действуют оснащённые по последнему слову техники стадионы, тренировочные и оздоровительные комплексы, и в ближайшее время многочисленные гости Игр сами смогут в этом убедиться. Желаю участникам удачных выступлений, а болельщикам — хорошего настроения и ярких впечатлений».

Напомним, сегодня, 10 июля, в Уфе открываются 53-и Международные детские летние Игры. Агентство «Башинформ» ведет прямую текстовую трансляцию с церемонии открытия.