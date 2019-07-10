Фото: Россия 1 Мужа Луизы Хайруллиной задержали прямо в аэропорту Уфы Фото: Россия 1

УФА, 10 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Мужа Луизы Хайруллиной, обвиняемой в присвоении более 20 млн рублей банковских денег, стражи порядка задержали 10 июля прямо в аэропорту Уфы. Как сообщил агентству «Башинформ» источник, главу семейства «встретили» у самолета сотрудники полиции, при этом велась оперативная съемка.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что Марат Хайруллин должен был отмечаться в отделе полиции в городе Салавате, но не появился там, потому что уехал в Москву на съемки передачи. Сегодня на Первом канале в эфир выйдет программа «Пусть говорят», где глава семейства подробно расскажет о том, что произошло с деньгами банка и объявит о сборе средств.

Кроме того, 11 июля в 10.00 часов в суде Уфы состоится рассмотрение жалобы на арест Луизы Хайруллиной. Ее адвокаты попытаются оспорить арест и будут просить изменить меру пресечения на домашний арест или подписку о невыезде.

Подробнее о «краже века» в Башкирии читайте в материале ИА «Башинформ».