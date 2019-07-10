Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.76 ↓

EUR 71.46 ↑

10 июля Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Мужа Луизы Хайруллиной задержали прямо в аэропорту Уфы

ОБЩЕСТВО
Фото: Россия 1

Мужа Луизы Хайруллиной задержали прямо в аэропорту Уфы Фото: Россия 1

УФА, 10 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Мужа Луизы Хайруллиной, обвиняемой в присвоении более 20 млн рублей банковских денег, стражи порядка задержали 10 июля прямо в аэропорту Уфы. Как сообщил агентству «Башинформ» источник, главу семейства «встретили» у самолета сотрудники полиции, при этом велась оперативная съемка.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что Марат Хайруллин должен был отмечаться в отделе полиции в городе Салавате, но не появился там, потому что уехал в Москву на съемки передачи. Сегодня на Первом канале в эфир выйдет программа «Пусть говорят», где глава семейства подробно расскажет о том, что произошло с деньгами банка и объявит о сборе средств.

Кроме того, 11 июля в 10.00 часов в суде Уфы состоится рассмотрение жалобы на арест Луизы Хайруллиной. Ее адвокаты попытаются оспорить арест и будут просить изменить меру пресечения на домашний арест или подписку о невыезде.

Подробнее о «краже века» в Башкирии читайте в материале ИА «Башинформ».

Теги: присвоение
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии погиб малолетний ребенок, упав в ведро с водой
В башкирском селе Иглино накануне днем произошел несчастный случай с малолетним ребенком. Как сообщил агентству «Башинформ» источник, пока мать занимала
Радий Хабиров поручил вручить к 1 октября ключи пострадавшим дольщикам из Стерлитамака
Дольщики строящегося многоквартирного дома №2 в микрорайоне №4А Западного жилого района Стерлитамака по адресу: проспект Октября, 85 неоднократно обраща
Появилась новая версия судьбы миллионов, похищенных из банка в Башкирии
В российских СМИ появилась новая версия судьбы более чем 20 млн рублей, похищенных из «Россельхозбанка» в башкирском городе Салавате. По информации исто
Супругам Хайруллиным не понравилось, что их родные участвовали в передаче «Прямой эфир»
Обвиняемая в краже более 20 млн рублей из банка Луиза Хайруллина и ее супруг Марат отслеживали все новости о своем побеге, которые выходили в интернете
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть