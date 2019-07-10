Фото: Андрей Старостин Супруг Луизы Хайруллиной попросил дать ему деньги в долг, чтобы возместить ущерб банку Фото: Андрей Старостин

УФА, 10 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В официальной группе «Фонд Луизы Хайруллиной» «ВКонтакте» 10 июля появилось сообщение, что супруг обвиняемой в присвоении более 20 млн рублей в эфире передачи на канале «Россия-1» озвучил просьбу дать ему в долг деньги для возмещения ущерба банку. Но был предложен другой вариант.

По данным группы, у Луизы есть банковская карта, которую передали ее адвокату. Юрист намерен получить доверенность от обвиняемой.

«Денежные средства будут переданы в «Россельхозбанк» после фактического установления обстоятельств дела. В случае, если следствием будет установлено, что денежные средства похищены и находятся в тайниках, и прочее, все поступившие денежные средства будут возвращены займодавцам и благотворителям», — говорится в сообщении паблика.

Передача на телеканале «Россия-1» только готовится к выходу в эфир. Также есть информация, что истории Луизы Хайруллиной и ее семьи посвящен выпуск передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

Ранее в группе появилась информация о том, что деньги из банка выносились последние два года. Об этом рассказал муж Луизы Хайруллиной Марат.

Подробнее о «краже века» в Башкирии читайте в материале ИА «Башинформ».