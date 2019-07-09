Фото: Россия 1 «Денег нет»: супруг Луизы Хайруллиной рассказал, что миллионы из банка выносились два года Фото: Россия 1

УФА, 9 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В официальной группе «Фонд Луизы Хайруллиной» «ВКонтакте» 9 июля появилась информация о том, что деньги из банка выносились последние два года. Об этом рассказал муж Луизы Хайруллиной Марат.

«По версии мужа, с которым вчера мы встретились, деньги они действительно брали. Муж Луизы внешне выглядит бодро. Разговаривает по дорогому смартфону. Ухожен, прилично одет. Витает в облаках и надеется, что его не посадят. Пришлось объяснить ему, что факт присвоения имеется. И как минимум деньги надо вернуть. А где деньги? «Денег нет», — ответил муж», — сообщают адвокаты Луизы в группе.

По версии супруга, миллионы из банка выносились последние два года. Общая сумма составила 25 млн 500 тысяч рублей.

«Выносить деньги из банка требовал он. Давил на нее, говорил жене — сдам тебя в полицию. Деньги ему были нужны для брокерских ставок. На брокерских операциях к концу 2018 года он спустил более половины суммы. Каждый день он убеждал и давил на жену, просил вынести еще. Он говорил: «Вот еще чуть-чуть и мы заработаем, и все отдадим». Ко дню побега в банке осталось всего чуть меньше миллиона рублей. Они забрали их и бежали. Бегали они рядом. Вокруг. Добежали до Казани. Никто из детей никуда не звонил. Как их обнаружили, они не знают. Вот такая история... Жена, когда узнала, что он на свободе, грустно выругалась», — пояснили детали этой запутанной истории в группе в соцсети.