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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Появилась новая версия судьбы миллионов, похищенных из банка в Башкирии

ОБЩЕСТВО

УФА, 9 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В российских СМИ появилась новая версия судьбы более чем 20 млн рублей, похищенных из «Россельхозбанка» в башкирском городе Салавате. По информации источника «РИА Новости» в правоохранительных органах, супруг кассирши Луизы Хайруллиной, задержанной по подозрению в хищении денег, заявил, что проиграл украденное в азартных играх.

«Сейчас он намерен поехать в Москву на телевидение, куда его пригласили на программу, и просить у россиян помощи собрать деньги, чтобы вернуть банку. Он не хочет, чтобы его жена оказалась за решеткой», — рассказал собеседник агентства.

Сообщается, что сама Луиза пока содержится в одиночной камере в СИЗО и чувствует себя хорошо. Напомним, 27 мая Луиза забрала из отделения хранения более 20 млн рублей и скрылась вместе с мужем и двумя детьми. Как выяснилось﻿, семья пряталась в Казани на съемной квартире. Задержание было произведено 4 июля. Денег при них не оказалось. 36-летней сотруднице банка грозит до 10 лет лишения свободы — уголовное дело возбуждено по статье «Присвоение в особо крупном размере».

Теги: Луиза Хайруллина, хищение
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