С чего началась «кража века» в Башкирии и чем закончилась: хронология событий

УФА, 5 июл 2019. /ИА «Башинформ», Дарья Субботина/.

В Казани 4 июля правоохранители задержали 36-летнюю Луизу Хайруллину, подозреваемую в краже более 20 млн рублей из «Россельхозбанка» в Салавате. Вместе с ней на съемной квартире в Ново-Савиновском районе были найдены ее муж и дочки. Как многие пишут в соцсетях: «сказка превратилась в банальную правду жизни — хеппи-энда не произошло».

Агентство «Башинформ» подготовило свою версию хронологии событий «ограбления века»: с чего началась история, как разворачивалась и чем закончилась.

Пропажу денег обнаружили сотрудники банка в городе Салавате

27 мая этого года сотрудники «Россельхозбанка» обнаружили пропажу крупной суммы денег. Подозрение пало на кассира — Луизу Хайруллину. По предварительным данным, женщина в конце рабочего дня достала пачки денег из кассы, положила их большую сумку и вышла с ней из банка. Вместе с семьей она скрылась на автомобиле в неизвестном направлении.

Эксперты отмечали, что это была явно спланированная операция, в которой мог принимать участие супруг Луизы — уроженец Таджикистана Марат Хайруллин, и однозначно — просчет службы безопасности и отдела кадров. Появились предположения, что беглецы могли отправиться на родину главы семейства.

На следующий день после предполагаемого «побега» в полицию с заявлением о пропаже дочери и её семьи обратился отец женщины. По его словам, дочь, её муж и двое детей ушли из дома утром 27 мая, после этого они перестали выходить на связь.

Башинформ

В федеральном розыске

28 мая МВД Башкирии официально объявило Луизу Хайруллину и ее семью в розыск. В полицию от представителя банка поступило соответствующее заявление. На сайте МВД в разделе «Розыск несовершеннолетних» были опубликованы ориентировки на дочерей Луизы.

30 мая полиция возбудила уголовное дело в отношении подозреваемой в похищении более 20 млн рублей из кассы банка по статье «Присвоение в особо крупном размере».

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, а также штраф в размере до одного миллиона рублей.

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Реакция общественности

Многие пользователи соцсетей восприняли новость о похищении миллионов из банка на «Ура!». Луизу подбадривали, желали удачи, верили, что ее никогда не найдут, радовались, что она смогла скрыться. Но были и те, кто призывал к здравому смыслу и верил, что ее в скором времени найдут. Люди писали, что она не подумала о детях и что все это плохо закончится.

Незнакомые люди в соцсетях вступились за Луизу и публиковали посты в ее поддержку, запустили хештег #бегилуизабеги, таким образом протестуя против высоких процентов на кредиты в банках.

Между тем, Луиза «почистила» все своих странички в соцсетях. В Instagrаm же появился аккаунт от ее имени, где периодически появлялись сториз, как кто-то в незнакомом городе едет на машине.

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Луиза Хайруллина в «Прямом эфире»

5 июня «краже века» был посвящен выпуск передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, где было объявлено, что за информацию о местонахождении Луизы и Марата Хайруллиных ждет вознаграждение в миллион рублей.

В передаче приняли участие родственники, соседи, а также журналисты из Башкирии — они выдвигали свои версии случившегося. Соседка предположила, что возможен криминальный аспект пропажи семьи, даже убийство.

Эксперты в студии заявили, что Луиза вместе с семьей уже давно за границей, так как ограбление и их отъезд были хорошо спланированными.

Отец Луизы призвал помочь найти его дочь. Он не верил, что она совершила такой поступок. Мужчина предположил, что Луиза пошла на это из-за мужа, у которого была вредная привычка делать ставки и, возможно, появились долги. Он переживал, что его дочь могли искать не только полицейские, но и бандиты. Отец Луизы боялся за их жизни.

Мать Марата была уверена, что их найдут, и еще тогда переживала о будущем девочек.

В эфире прозвучали версии, что семья могла сбежать в Таджикистан или Казахстан, либо может «отсиживаться» в глухой деревне в Башкирии.

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Новые подробности

19 июня в СМИ стали появляться новые подробности в деле о побеге семьи с миллионами банковских денег. Выяснилось, что у Хайруллиных, кроме дома стоимостью около 6 млн рублей, еще осталась однокомнатная квартира в ипотеке. Эта недвижимость оформлена на Луизу и ее мужа. Платежи никто не вносил.

25 июня был найден автомобиль «Рено Дастер», на котором, как предполагалось, семья уехала в неизвестном направлении. Его обнаружили в гараже отца Луизы. В багажнике было постельное белье.

По словам отца Луизы, он давно не заглядывал внутрь бокса, а в тот день открыл двери и обнаружил машину дочери.

В это же время у родственников взяли образцы генетического материала. Тогда эксперты-криминалисты увереннее заговорили о криминальной составляющей пропажи целой семьи. Якобы образцы нужны для опознания тел. Похищение и убийство — одна из вероятных версий исчезновения кассирши банка из города Салавата Луизы Хайруллиной вместе с мужем и детьми.

ГТРК Башкортостан

Семью нашли на съемной квартире в Казани

4 июля сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Башкортостану вместе с оперативниками Управления ФСБ по РБ и МВД по Татарстану установили местонахождение подозреваемой в совершении хищения денег из кассы отделения «Россельхозбанка» в Салавате.

Как сообщили в пресс-службе МВД России, подозреваемая вместе с семьей скрывалась в Казани. Она была задержана на одной из съёмных квартир. Там же были найдены и другие члены семьи. Что касается денег, то пока их не нашли.

Луизу уже доставили в Уфу. Судом обвиняемой заочно избрана мера пресечения в виде ареста.

С сайта МВД Башкирии из раздела «Розыск несовершеннолетних» утром 5 июля удалили ориентировки о розыске детей Луизы Хайруллиной.

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Затем появилось видео задержания Луизы. На записи, предоставленной пресс-службой МВД России, показан дом, в котором больше месяца скрывалась с семьей подозреваемая. Обычный подъезд, скромная квартира и женщина в наручниках. По кадрам видно, что брюнетка Луиза перекрасилась в блондинку.

Как же удалось выйти на след Луизы и ее семьи? В СМИ появилась версия, что их местонахождение вычислили по звонку. Якобы одна из дочерей связалась с дедушкой по телефону. Отец Луизы опроверг эту информацию. Он утверждает, что в последний раз разговаривал с родными за два дня до их исчезновения.

«Это фейк!»

И вновь пользователи соцсетей бурно отреагировали на новость, что Луизу Хайруллину нашли. Большинство восприняли эту информацию негативно и с недоверием: «Это фейк, не верю, что их поймали», «Самая грустная новость за сегодня...», «Очень жаль», «Я в шоке, как так можно прятаться», «Не могла подальше смыться», «Нашла, где прятаться», «Ладно, хоть живые. Кто-то сдал, наверное, из соседей», «Может, это пока утка, просто и не поймали?», «У кого снимали квартиру, видимо, получит миллион рублей», «Скорее всего, это ошибка, это не она. Лишь бы они были живы и здоровы», «Эх, Луиза, подвела ты нас, а мы так за тебя болели».

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Реакцию большинства людей на это громкое событие прокомментировала психолог Алиса Курамшина.

«Украсть миллионы и сбежать с ними – это, скорее, похоже на сюжет какого-то приключенческого фильма, чем на реальную жизнь. Поэтому, мне кажется, что люди в интернете реагируют на судьбу Луизы именно таким образом. Сначала они радовались её удачливости, а когда финал оказался не у тёплого моря с прожиганием украденного, то это их огорчило. Сами-то они, конечно же, распорядились бы миллионами иначе. Но реальность очень сильно отличается от приключенческих фильмов. Поэтому не стоит ждать хвалебных отзывов о полиции, потому что в таких сюжетах она обычно воспринимается негативно. Но стоит признать, что в этом случае полиция сработала чётко и результативно», — отметила она.

Что дальше?

Луизу Хайруллину и ее семью уже доставили в Уфу для дачи показаний. Ее отец также приехал в город, чтобы забрать внучек. Что будет дальше? Дальше будут многочисленные судебные заседания и приговор.

Остаются вопросы…

Вопросов сейчас ничуть не меньше, чем было в самом начале этой истории, по которой, возможно, в будущем какой-нибудь режиссер захочет снять фильм. Общественность вопрошает: будет ли задержан муж подозреваемой как соучастник, какая точно сумма похищена, где сейчас эти деньги, почему кассир банка решилась на такое преступление, кто помог установить местонахождение разыскиваемых, получил ли кто-то обещанное вознаграждение в миллион рублей. Ответы на них в скором времени предстоит узнать…