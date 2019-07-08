Радий Хабиров: «Семья это главное, во имя чего мы живем»

Фото: Дмитрий Мухаметкулов







Фото: Дмитрий Мухаметкулов

УФА, 8 июл 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Сегодня в Бирске проходит большой семейный фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности.

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров до начала торжественного мероприятия ознакомился с выставкой ремесленников, пообщался с жителями города. Руководитель республики поздравил всех жителей Бирска и Башкортостана с праздником и отметил, что сегодня в городе закладывается новая традиция. В Бирске теперь ежегодно 8 июля будет проходить республиканский семейный фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности.

«Семья – это самое главное, это то, ради чего мы живем, она дает нам силы жить и работать. Я хочу поблагодарить жителей Бирска, за то, что они пригласили нас к себе в гости. Праздник этот будет традиционным, мы будем каждый год здесь собираться и вместе работать над тем, чтобы Бирск стал еще более красивым, благоустроенным городом», — сказал Радий Хабиров.

Супруга руководителя Башкортостана Каринэ Хабирова также поздравила всех собравшихся с Днем семьи, любви и верности.

«Хочу пожелать всем, чтобы мы берегли друг друга, каждый в своей семье, и чтобы нашим теплом мы могли согреть еще кого-то, кто рядом с нами. Счастья вам и любви», — отметила Каринэ Хабирова.

Радий Хабиров вместе со своей супругой вручили медали «Родительская доблесть» четырем семьям республики. Каждая из них достойна отдельной, большой истории, ведь эти семьи являются символом настоящей любви и верности друг другу. Среди награжденных — семья Зариповых Айрата Габдулхаматовича и Васили Мустафиновны из Стерлитамака. Они воспитали четырехкратного Паралампийского чемпиона Ирека Зарипова.

«Для нас это большая честь получить такую награду из рук руководителя Башкортостана в такой день. Наш сын для нас – это все, и мы рады, что он прославил нашу республику своими спортивными достижениями. Всем семьям республики только счастья и процветания», — поделилась она своими впечатлениями с агентством «Башинформ» после церемонии награждения Василя Мустафиновна.

Семья Андрея Михайдаровича и Марии Яметовны Михайловых из Мишкинского района воспитали и вырастили пять детей, один из них чемпион зимних Паралимпийских игр по лыжным гонкам и биатлону Кирилл Михайлов. Особых аплодисментов заслужила семья Федориных из Бирского района. Александр Федорович и Ирина Викторовна воспитывают 11 детей, из них двое приемных.Медали «Родительская доблесть» также была удостоена еще одна многодетная семья. Костантин Васильевич и Татьяна Геннадиевна Сергеевы из Куюргазинского района воспитывают девять детей, в том числе трех родных, трех усыновленных, трех детей-инвалидов, принятых под опеку.

Жителей Бирска с праздником также поздравили и.о вице – премьера правительства Башкирии Ленара Иванова. Она вручила медали «За любовь и верность» супружеским парам, прожившим в браке 25 и более лет, подающим пример крепости семейных устоев, воспитавшим детей достойными членами общества. Со словами поздравления к жителям республики обратились председатель Всероссийского общественного движения «Матери России» Валентина Петренко, депутат Госдумы, вице-президента паралимпийского комитета России Рима Баталова и президент благотворительного фонда, почетный президент российской ассоциации подводного плавания, заслуженный мастера спорта СССР Шаварш Карапетян.

В эти минуты праздник в Бирске продолжается. Перед горожанами выступают лучшие творческие коллективы и исполнители Башкортостана.