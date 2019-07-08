Бирск стал центром празднования Дня семьи, любви и верности

Фото: автор





Фото: автор

УФА, 8 июл 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Сегодня центром торжественных мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности, стал Бирск. В старинном башкирском городе, история которого насчитывает 355 лет, проходит красочный семейный фестиваль. На Октябрьской площади города, рядом со Свято-Троицким кафедральным собором, организована выставка изделий ремесленников города, здесь же организованы мастер–классы для желающих, игры для детей, желающие могут пострелять из лука, можно отведать блюда и напитки национальной кухни. В Троицком соборе города верующие могут поклониться мощам святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. Их привезли из храма Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме. История их романтичной любви и примерного жития началась с настоящего чуда, о чем и сообщается в древнерусской «Повести о Петре и Февронии Муромских»: благоверный князь Пётр, вступивший на Муромский престол, болел проказой. Его тяжкий недуг не поддавался лечению, но однажды во сне князю было видение, что исцелить его сможет дева Феврония — дочь древолаза из деревни Ласковой, что в Рязанской земле. Феврония была красива, благочестива и добра, к тому же она была мудрой девушкой, знала свойства трав и умела лечить недуги. Дева исцелила князя Петра, за это он взял её в жёны и увидел, насколько она работящая, хозяйственная, ласковая, добрая и понимающая. Довольно быстро Пётр по-настоящему влюбился в Февронию и не представлял, как жил без нее ранее. Их семья, где всегда царили взаимные чувства, доверие и согласие, стала символом истинной преданности.

По легенде они умерли в один день — 25 июня (по новому стилю — 8 июля) 1228 года. Их тела, положенные в разных местах, чудесным образом оказались в одном гробу, что сочли чудом. Пётр и Феврония были канонизированы православной церковью на церковном соборе 1547 года.

Одно из общих мероприятий, объединяющих празднование во всех уголках России, – вручение медали «За любовь и верность». Учрежденная оргкомитетом праздника, медаль ежегодно вручается супружеским парам, прожившим в браке 25 и более лет, подающим пример крепости семейных устоев, воспитавшим детей достойными членами общества. Сегодня эти медали были вручены и семьям из Бирска. Соорганизатором семейного фестиваля стал Собор русских Башкортостана, одной из основных целей которого является пропаганда истинных семейных ценностей.

Исполнительный директор аппарата Собора русских Башкортостана Максим Ульчев поздравил всех собравшихся с праздником, пожелал им семейного счастья и тепла в домах. Он также вручил награды общественной организации ряду жителей Бирска за пропаганду русского языка, культуры и семейных ценностей.

Бирск, известный всей республике своими фестивалями «Крещенские морозы» и «Бирское яблоко», сегодня также претендует на роль ремесленного центра Башкортостана, как новая точка притяжения. В частности, в городе уже почти пять лет действует Бирский центр ткачества «Шелковый путь». Он создан энтузиастами с целью возрождения забытых и полузабытых техник ткачества, передачи опыта молодому поколению. Основой создания послужил один из экспонатов музея – старинный ткацкий станок, который давно ждал своего часа. На сегодняшний день в мастерской около 10 станков.

«Мы пополняем нашу коллекцию за счет реставрации старых станков. У нас много желающих обучиться этому старинному ремеслу и мы хотим возродить интерес к этой профессии, наши изделия пользуются большим спросом у жителей города. Мы работаем исключительно на ручных станках, как это делали женщины и сто, и даже двести лет назад. Бирск по праву может стать центром ремесленного ткачества», — рассказала агенству «Башинформ» руководитель центра Разиля Гарифуллина. Она сама владеет всеми ткацкими техниками в совершенстве и хочет передать свое мастерство как можно большему количеству молодых людей.