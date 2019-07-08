Фото: соцсети Трассу в Башкирии засыпало крупным градом Фото: соцсети

УФА, 8 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В эти дни в разных уголках республики наблюдаются не совсем типичные для этого времени года погодные явления. Так, накануне крупный град засыпал трассу в Аскинском районе Башкирии. Видеозапись последствий непогоды местные жители прислали в редакцию программы «Вести-Башкортостан».

На кадрах видно, насколько обильными были осадки, трассу и обочины засыпало достаточно крупными белыми льдинками. Отмечается, что больше всего досталось селу Кубиязы.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о прошедших ледяных осадках в пригороде Уфы.

Тем временем, 8 июля на территории региона продолжает действовать штормовое предупреждение МЧС. Местами по республике возможно шквалистое усиление ветра до 20 м/c, а также дожди и грозы.