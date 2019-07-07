В пригороде Уфы выпал крупный град
В пригороде Уфы выпал крупный град Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 7 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.
Вечером 7 июля в пригороде Уфы выпал крупный град. Садовый участок усеянный крупными белыми льдинками запечатлели на фото и видео местные жители.
Тем временем, с сегодняшнего утра МЧС объявило штормовое предупреждение по Башкирии, вероятно шквалистое усиление ветра до 20 м/с.
По данным ведомства, 7-8 июля местами по региону прогнозируется небольшой кратковременный дождь, днем по северо-западу до умеренного, в отдельных районах гроза. Ветер западный 5-10 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8,+13, днем +20,+25 градусов.Ночью и утром на отдельных участках автодорог возможен сильный туман с видимостью 500 метров и менее.