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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Муж арестованной «миллионерши» Луизы Хайруллиной вернулся в Салават

ОБЩЕСТВО

УФА, 7 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Муж Луизы Хайруллиной, арестованной по подозрению в краже более 20 млн рублей из «Россельхозбанка» в Салавате, Марат Хайруллин вернулся в Салават. Об этом накануне сообщили в эфире канала «Россия 24». Журналист программы «Дежурная часть» попытался пообщаться с главой семьи Хайруллиных, однако добиться каких-либо комментариев ему не удалось. Мужчина всячески избегал контакта с журналистом и отводил лицо от камер.Ранее сообщалось, что следователям еще предстоит проверить причастность Марата Хайруллина к хищению. Напомним, 4 июля правоохранители задержали 36-летнюю Луизу Хайруллину, подозреваемую в краже более 20 млн рублей из «Россельхозбанка» в Салавате, в Казани. Вместе с ней на съемной квартире в Ново-Савиновском районе были найдены ее муж и дочки. Похищенных денег при них не оказалось. 5 июля подозреваемая была доставлена в Уфу. «Женщина вместе с супругом находятся в Главном следственном управлении МВД по Республике Башкортостан. Следователи проводят с ними необходимые процессуальные действия, по окончании которых женщина в соответствии с решением суда будет заключена под стражу. Решение в отношении ее мужа будет принято по результатам его проверки на причастность к преступлению», — заявила тогда официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В пятницу же двое дочерей обвиняемой в сопровождение близких родственников и сотрудников органов опеки и попечительства были направлены в город Салават.

Подробнее о «краже века» в Башкирии читайте﻿ в материале ИА «Башинформ».

Теги: хищение из банка, Луиза Хайруллина
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