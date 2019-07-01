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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

С 1 июля 2019 года все перевозчики Башкирии, кроме одного, перешли на прием карты «Алга»

ОБЩЕСТВО

УФА, 1 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии с 1 июля 2019 года все пассажирские перевозчики обязаны принимать к оплате карту «Алга». На данную систему оплаты проезда перешли все компании, кроме одного частника. Единой транспортной картой можно воспользоваться на маршрутах городского общественного транспорта и пригородного сообщения в Уфе, Стерлитамаке и Салавате.

«Некоторые явно будут пытаться создавать условия, чтобы вы и дальше платили «налом». Кто-то будет говорить, что терминал не работает, кто-то — что карта в обслуживании дорогая и так билет стоит дороже. О таких случаях надо сразу же сообщать мне или в Гостранс», — написал в социальных сетях врио главы Башкирии Радий Хабиров.

По словам руководителя республики, таким образом регион будет «выводить из тени» миллиардные потоки денег.

«Это как раз те деньги, на которые мы чиним дороги и покупаем новые автобусы. Платить картой удобнее, а с 1 сентября в течение часа можно будет сменить несколько автобусов, заплатив лишь за одну поездку. Более того, «Башавтотранс» будет давать скидку за пользование картой. И мы переведем всех перевозчиков на транспортную карту, независимо от того, что некоторые из них хотят дальше нарушать закон и не платить налоги», — заявил врио главы Башкирии.

До конца августа государственный перевозчик «Башавтотранс» получит 404 автобуса разных классов. Частные компании также обновляют свой автопарк.

Подробности приобретения и использования ЕТК «Алга» здесь.

Теги: пассажирские перевозки, Алга
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