14 главных вопросов про Единую транспортную карту в Башкирии

При оплате картой проезд будет дешевле. Например, сейчас в автобусах «Башавтотранса» проезд за наличный расчет – 25 рублей, а по транспортной карте или с помощью бесконтактной банковской карты – 20. Планируется, что стоимость проезда по карте будет меняться в зависимости от суммы пополнения. Чем больше поездок за раз купил, тем каждая из них дешевле.

Точные цифры по скидкам будут известны ближе к запуску.

С 1 сентября вводится часовой тариф. То есть можно будет один раз оплатить и в течение часа проехать на нескольких автобусах. Позволит существенно сэкономить пассажирам, которые добираются до работы с пересадками.

Ну и еще выгода — не нужно будет таскать с собой гору мелочи.