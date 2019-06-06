14 главных вопросов про Единую транспортную карту в Башкирии
14 главных вопросов про Единую транспортную карту в Башкирии Фото: Олег Яровиков
УФА, 6 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.
С 1 июля в Башкирии появится то, чего так долго ждали десятки тысяч человек – единая транспортная карта. Сначала она заработает в Уфе, Стерлитамаке и Салавате, а потом, в течение полугода, и в остальных городах и районах. Что нужно знать о новшестве – в нашем сегодняшнем обзоре.
Первое время она будет действовать только на автобусах, с осени картой можно оплатить проезд во всех видах транспорта – и государственных, и частных во всех городах и районах республики, где есть общественный транспорт. Исключение – междугородние рейсы.
Точные цифры по скидкам будут известны ближе к запуску.
С 1 сентября вводится часовой тариф. То есть можно будет один раз оплатить и в течение часа проехать на нескольких автобусах. Позволит существенно сэкономить пассажирам, которые добираются до работы с пересадками.
Ну и еще выгода — не нужно будет таскать с собой гору мелочи.
а также в пунктах обслуживания Единых транспортных карт. Карта будет стоить 50 рублей.
О старте продаж мы расскажем отдельно.
По всей республике появится сеть пунктов пополнения, также можно будет положить на ЕТК деньги через Сбербанк-онлайн и интернет-банк «Уралсиба».
Кроме этого, 1 сентября 2019 года заработает мобильное приложение, которое позволяет записать в смартфон транспортную карту, удаленно пополнять ее, отслеживать баланс, историю операций пополнения карты и следить за количеством совершенных поездок.
Им предстоит выбрать – продолжить пользоваться той картой или перейти на часовой тариф и, соответственно, возможность ездить на всех видах транспорта.