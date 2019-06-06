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6 июня Четверг

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14 главных вопросов про Единую транспортную карту в Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

14 главных вопросов про Единую транспортную карту в Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

С 1 июля в Башкирии появится то, чего так долго ждали десятки тысяч человек – единая транспортная карта. Сначала она заработает в Уфе, Стерлитамаке и Салавате, а потом, в течение полугода, и в остальных городах и районах. Что нужно знать о новшестве – в нашем сегодняшнем обзоре.

Как работает транспортная карта?

По сути, это электронный билет-кошелек. Вы кладете на нее, к примеру, сто рублей и вместо того, чтобы давать деньги водителю, прикладываете карту к специальному устройству. Все, вы рассчитались за проезд. Для удобства в дальнейшем мы будем называть ее ЕТК – Единая транспортная карта.

Первое время она будет действовать только на автобусах, с осени картой можно оплатить проезд во всех видах транспорта – и государственных, и частных во всех городах и районах республики, где есть общественный транспорт. Исключение – междугородние рейсы.

Кто все это будет контролировать? Будут ли кондукторы и турникеты?

Нет, турникетов не будет, это совершенно точно. В салонах транспорта, в зависимости от их размера, установят от одного до трех терминалов, где можно будет оплатить проезд. Ловить «зайцев» будут контролеры. Причем как в салоне, так и на остановках.

В чем мне выгода пользоваться ЕТК?

При оплате картой проезд будет дешевле. Например, сейчас в автобусах «Башавтотранса» проезд за наличный расчет – 25 рублей, а по транспортной карте или с помощью бесконтактной банковской карты – 20. Планируется, что стоимость проезда по карте будет меняться в зависимости от суммы пополнения. Чем больше поездок за раз купил, тем каждая из них дешевле.

Точные цифры по скидкам будут известны ближе к запуску.

С 1 сентября вводится часовой тариф. То есть можно будет один раз оплатить и в течение часа проехать на нескольких автобусах. Позволит существенно сэкономить пассажирам, которые добираются до работы с пересадками.

Ну и еще выгода — не нужно будет таскать с собой гору мелочи.

Останется ли наличный расчет?

Да.

Можно ли будет через терминал заплатить обычными банковскими картами?

Тоже да.

Где ее можно будет купить и почем?

Приобрести ЕТК можно будет в любом отделении «Почты России», киосках «Уфапечать», сетевых магазинах, отделениях Сбербанка и банка «Уралсиб»,

а также в пунктах обслуживания Единых транспортных карт. Карта будет стоить 50 рублей.

О старте продаж мы расскажем отдельно.

Как ее нужно будет пополнять?

По всей республике появится сеть пунктов пополнения, также можно будет положить на ЕТК деньги через Сбербанк-онлайн и интернет-банк «Уралсиба».

Кроме этого, 1 сентября 2019 года заработает мобильное приложение, которое позволяет записать в смартфон транспортную карту, удаленно пополнять ее, отслеживать баланс, историю операций пополнения карты и следить за количеством совершенных поездок.

Если я потеряю карту, деньги на ней сгорят?

Карты будут двух видов — персонифицированные и не персонифицированные. В первом случае она будет записана на вас, ее можно будет заблокировать и восстановить всю информацию, в том числе баланс. Во втором случае, вероятнее всего, да, картой сможет пользоваться кто-то другой.

Как я узнаю, принимает ли частный перевозчик ЕТК?

Он должен будет разместить информацию об этом на видном месте каждого из своих автобусов – на переднем окне, в салоне.

Как называется карта?

У ЕТК в других городах есть свои названия. В Москве, например, «Тройка», в Петербурге — «Подорожник». Будет свое название и в Уфе, его пока выбирают. Вариантов около десяти, среди них Алга, Пчелка, BUSинка. Проголосовать до 10 июня можно на официальных пабликах Госкомитета по транспорту во «ВКонтакте»﻿, «Фейсбуке»﻿ и «Одноклассниках»﻿.

Что будет с транспортными картами, которые уже есть?

Первое время ими можно будет расплачиваться как раньше, затем их постепенно выведут из оборота.

Что будет с льготниками?

Все льготы, которые положены по закону, сохраняются!

У пенсионеров и инвалидов уже есть льготный проездной. Как они смогут воспользоваться часовым тарифом?

В Башкирии льготники могут купить единый социальный проездной билет стоимостью в 600 рублей в месяц, по которому можно ездить без ограничений на государственном и муниципальном транспорте.

Им предстоит выбрать – продолжить пользоваться той картой или перейти на часовой тариф и, соответственно, возможность ездить на всех видах транспорта.

Куда обращаться в случае возникновения вопросов?

Ближе к июлю в республике заработает колл-центр, куда можно будет обратиться с вопросами и претензиями по работе системы. Номер горячей линии и адрес интернет-сайта будет размещен на самой карте, также информация будет размещаться в подвижном составе, на остановках.

Теги: Единая транспортная карта
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