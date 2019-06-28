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28 июня Пятница

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров перечислил лучшие качества башкир

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видеотрансляции

Радий Хабиров перечислил лучшие качества башкир Фото: стоп-кадр видеотрансляции

УФА, 28 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Нам надо изменить устаревшие взгляды на нас, башкир, чтобы нас не воспринимали в мире каким то архаичным стереотипом, отметил сегодня на V Всемирном курултае башкир врио главы республики Радий Хабиров.

﻿«На мой взгляд, в собирательном образе современного башкира должны присутствовать такие отличительные черты, как вековая мудрость предков, искренность, радушие и гостеприимство, трудолюбие и стойкость перед любым испытанием, мобильность и готовность к современному развитию, — сказал руководитель республики. — Через наш регион проходит граница Европы и Азии, поэтому не случайно, что мы сочетаем в себе все лучшее, что есть на востоке и западе. Образно говоря, башкир должен быть патриотом, любить и служить родине как генерал Минигали Шаймуратов, мудрым как Мустай Карим, умным и образованным как Айрат Шаммазов, талантливым и современным как Радик Юльякшин, дипломатичным как Азамат Кульмухаметов, сильным и уверенным как Венер Галеев, красивым и статным как Ляйсан Утяшева».

Теги: V Всемирный курултай башкир
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