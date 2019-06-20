Фото: Олег Яровиков, Ксения Калинина Детали и «фишки» проведения международной встречи силовиков в Конгресс-холле «Торатау» Уфы Фото: Олег Яровиков, Ксения Калинина

УФА, 20 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе завершилась Х международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Как сообщалось ранее, делегаты 119 стран обсудили вопросы гибридных угроз, кибератак, терроризма, информационной безопасности и другие.

Конгресс-холл «Торатау» в очередной раз объединил в своих стенах представителей разных государств. Это красивое и многофункциональное здание уже доказало свою эффективность по качеству приема зарубежных гостей. Атмосферу того или иного мероприятия определяют детали и «фишки». В этот раз это были выставочные экспозиции и стенды, презентационный экран, сувениры — об этом в фоторепортаже агентства «Башинформ».

На выставочной экспозиции иностранные делегации ознакомились с системами контроля дорожного движения, распознавания лиц, видеонаблюдения и видеоаналитики.

Эти системы доказали свою надежность и эффективность в ходе прошедшего в 2018 году в России чемпионата мира по футболу, обеспечение безопасности на котором было высоко оценено руководством спортивных международных организаций и гостями мундиаля.

На специальном выставочном стенде делегаты узнали об инвестиционных возможностях и промышленном потенциале Башкортостана.

Экспозиционный стенд состоит из презентационного экрана, на котором транслируются видеоролики о 100-летии Республики Башкортостан, о социально-экономических достижениях региона.

Участникам встречи показали презентации «Качаем инвестиции!», «Качаем промышленность!», «Качаем республику!» и «100-летие Башкортостана».

Продемонстрирована инвестиционная карта с изображением территорий особого экономического развития и особых экономических зон Башкортостана.

В центре стенда расположился макет нефтяной качалки, синхронизированный с основным экраном.

Встречи и переговоры представителей силовых структур проходили в специальных залах, оснащенных всей необходимой техникой: экранами, системой перевода, микрофонами.

Предприятия и правоохранительные ведомства представили вниманию участников встречи свои наработки в сфере безопасности, а также военную продукцию и инновации.

Для представителей СМИ работал зал «Пресса».

Здоровье гостей оберегал медицинский пункт.

Перед Конгресс-холлом «Торатау» развернулась выставка спецмашин, помогающих делать жизнь мирных граждан безопасной.