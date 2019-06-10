Фото: Олег Яровиков В Башкирии стали известны первые результаты ЕГЭ: есть ли среди писавших «стобалльники»? Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии стали известны результаты ЕГЭ по базовой математике, географии и литературе, сообщает Минобразования республики.

Базовую математику сдавали 7 098 выпускников 11-х классов. Из них «пятерки» получили 47,3% от общего количества, то есть 3 357 человек.

Литературу сдавали 798 выпускников, двое старшеклассников справились с экзаменом на 100 баллов.

Тест по географии писали 521 человек, среди них — три «стобалльника».