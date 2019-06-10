В Башкирии выбрали название Единой транспортной карты

УФА, 10 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Республике Башкортостан выбрали название Единой транспортной карты, которая начнет действовать с 1 июля текущего года. Автоматизированная система оплаты проезда будет носить название «Алга» [вперед – перевод с баш. яз.]. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщил председатель регионального госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов.

«Единая транспортная карта начнет поэтапно вводится на всех видах транспорта городского и межмуниципального сообщения, — отметил чиновник. – Карта представит много преимуществ, основные из которых удобство и финансовая выгода».

В общественном транспорте для ЕТК будут установлены специальные терминалы. Сегодня эти аппараты оборудованы в 1909 транспортных средствах республики.

При оплате картой проезд будет дешевле. Например, сейчас в автобусах «Башавтотранса» проезд за наличный расчет — 25 рублей, а по транспортной карте или с помощью бесконтактной банковской карты — 20. Планируется, что стоимость проезда по карте будет меняться в зависимости от суммы пополнения. Чем больше поездок за раз купил, тем каждая из них дешевле.

С 1 сентября вводится часовой тариф. То есть можно будет один раз оплатить и в течение часа проехать на нескольких автобусах. Это позволит существенно сэкономить пассажирам, которые добираются до работы с пересадками.

Приобрести ЕТК можно будет в любом отделении «Почты России», киосках «Уфапечать», сетевых магазинах, отделениях Сбербанка и банка «Уралсиб», а также в пунктах обслуживания Единых транспортных карт. Карта будет стоить 50 рублей. По всей республике появится сеть пунктов пополнения, также можно будет положить на ЕТК деньги через Сбербанк-онлайн и интернет-банк «Уралсиба».

Кроме этого, 1 сентября 2019 года заработает мобильное приложение, которое позволяет записать в смартфон транспортную карту, удаленно пополнять ее, отслеживать баланс, историю операций пополнения карты и следить за количеством совершенных поездок.

Подробнее прочитать о том, как будет работать Единая транспортная карта, кто будет ловить «зайцев», о выгоде ЕТК и других преимуществах новой системы можно в большом материале «Башинформ».