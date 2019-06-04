Фото: пресс-служба мэрии В Уфе состоялся республиканский праздник «Ураза-байрам» Фото: пресс-служба мэрии

УФА, 4 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Республиканский праздник «Ураза-байрам» состоялся 4 июня в этно-парке «Ватан».

Для гостей праздника состоялся концерт с участием известных эстрадных исполнителей и групп, халяль-ярмарка, розыгрыш призов, а также все желающие могли попробовать бесплатный плов и чай. Об этом сообщает пресс-служба уфимской мэрии.

Мероприятие посетили председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Республики Башкортостан Вячеслав Пятков, исполняющий обязанности председателя Духовного управления мусульман Республики Башкортостан Айнур Биргалин, начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Администрации Уфы Артур Гафаров, руководитель миссионерского отдела Уфимской епархии Русской православной церкви иерей Дионисий Ефимов.

Кроме площадки этно-парка «Ватан», «Детский Ураза-Байрам» прошел также перед торговым центром «Башкирия».

«Ураза-байрам» – праздник разговения, знаменующий окончание поста во время священного месяца Рамазан. Он является вторым по значимости после праздника жертвоприношения Курбан-байрама. В Башкортостане, как и в ряде других регионов России – Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Татарстане, Чечне, праздник является официальным нерабочим днем. Утром во всех уфимских мечетях прошли праздничные богослужения — верующие совершили коллективный намаз и прослушали проповеди.

В уфимской соборной мечети «Ляля-Тюльпан» побывал временно исполняющий обязанности Главы Башкирии Радий Хабиров. Он принял участие в коллективной молитве и пообщался с прихожанами мечети.