Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.55 ↑

EUR 73.21 ↓

4 июня Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров прочитал праздничный намаз в уфимской мечети «Ляля-Тюльпан»

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Радий Хабиров прочитал праздничный намаз в уфимской мечети «Ляля-Тюльпан» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 4 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров прочитал праздничный намаз в уфимской Соборной мечети «Ляля-Тюльпан» — исторической резиденции председателя ЦДУМ России, верховного муфтия Талгата Таджуддина.

4 июня мусульмане всего мира празднуют Ураза-байрам – день завершения поста и священного месяца Рамазан.

В мечети «Ляля-Тюльпан» верховный муфтий Талгат Таджуддин провел праздничную проповедь, в которой напомнил единоверцам об основах Ислама. Желающие послушать муфтия заполнили не только помещения мечети, много людей собрались во дворе.

«Накормил голодного, помог нуждающемуся, сказал доброе слово – это тоже благочестие. Но это не значит, что богоугодные дела нужно делать только в священный месяц. Впереди вся жизнь. Пост возвышает, пробуждает в человеке сострадание к ближнему. Пророк Мухаммад сказал – вы не попадаете в рай, пока не уверуете, вы не уверуете, пока не полюбите друг друга. В каждом человеке нужно видеть брата, сестру, высшее творение Господа», — сказал Талгат Таджуддин.

Он напомнил также об обязательных для мусульман подаяниях – «фитр-садака» и «закят», которые должны быть направлены сиротам, малоимущим и нуждающимся.

Напомним, месяц Рамазан мусульмане встретили 5 мая. Завершение поста в Уфе будут праздновать в этно-парке «Ватан», где запланировано выступление звезд башкирской и татарской эстрады, халяль-ярмарка, розыгрыши призов. Еще одна площадка народных гуляний развернется около Lifestyle центра «Башкирия».

На всех площадках будут угощать пловом, блюдо готовят на десять тысяч человек.

Теги: Ураза-байрам
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии в детском лагере погиб 14-летний подросток
В Башкирии в детском лагере погиб 14-летний подросток. Трагический случай произошел сегодня днем в лагере «Чайка» города Бирск, сообщил «Башинформ» ист
В администрации Чекмагушевского района Башкирии прокомментировали «беспредел» на сабантуе
В деревне Старобаширово Чекмагушевского района Башкирии в прошедшие выходные прошел сабантуй. В соцсетях местный житель сообщил, что праздник понравился,
Шамиль Газизов о будущем ФК «Уфа», о Евсееве и первом матче следующего сезона РПЛ
Футбольный клуб «Уфа» официально завершил сезон 2018/19 и после стыковых матчей с «Томью» сохранил прописку в РПЛ. Со 2 июня команда официально вышла в о
Как курсанты Уфимского летного училища спасали пострадавших в катастрофе под Улу-Теляком
Воздушный мост от Змеиной горы до ожогового центра в Уфе и эвакуация из затопленных районов Башкирии. Как курсанты Уфимского военного летного училища сп
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть