Фото: ИА «Башинформ» Радий Хабиров прочитал праздничный намаз в уфимской мечети «Ляля-Тюльпан» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 4 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров прочитал праздничный намаз в уфимской Соборной мечети «Ляля-Тюльпан» — исторической резиденции председателя ЦДУМ России, верховного муфтия Талгата Таджуддина.

4 июня мусульмане всего мира празднуют Ураза-байрам – день завершения поста и священного месяца Рамазан.

В мечети «Ляля-Тюльпан» верховный муфтий Талгат Таджуддин провел праздничную проповедь, в которой напомнил единоверцам об основах Ислама. Желающие послушать муфтия заполнили не только помещения мечети, много людей собрались во дворе.

«Накормил голодного, помог нуждающемуся, сказал доброе слово – это тоже благочестие. Но это не значит, что богоугодные дела нужно делать только в священный месяц. Впереди вся жизнь. Пост возвышает, пробуждает в человеке сострадание к ближнему. Пророк Мухаммад сказал – вы не попадаете в рай, пока не уверуете, вы не уверуете, пока не полюбите друг друга. В каждом человеке нужно видеть брата, сестру, высшее творение Господа», — сказал Талгат Таджуддин.

Он напомнил также об обязательных для мусульман подаяниях – «фитр-садака» и «закят», которые должны быть направлены сиротам, малоимущим и нуждающимся.

Напомним, месяц Рамазан мусульмане встретили 5 мая. Завершение поста в Уфе будут праздновать в этно-парке «Ватан», где запланировано выступление звезд башкирской и татарской эстрады, халяль-ярмарка, розыгрыши призов. Еще одна площадка народных гуляний развернется около Lifestyle центра «Башкирия».

На всех площадках будут угощать пловом, блюдо готовят на десять тысяч человек.