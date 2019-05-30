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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Владимир Путин наградил многодетную семью из Башкирии орденом «Родительская слава»

ОБЩЕСТВО
Фото: Кремлин.ру

Владимир Путин наградил многодетную семью из Башкирии орденом «Родительская слава» Фото: Кремлин.ру

УФА, 30 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Семь детей и все родные. Таким богатством владеют Алексей и Лариса Сайрановы из Уфы. В браке супруги 23 года и за это время успели подарить жизнь двум мальчикам и пятерым девочкам.

22-летняя Мария — студентка четвертого курса Башкирского медуниверситета, 19-летний Владимир — студент первого курса УГАТУ, 17-летний Виктор — кадет 10-го класса уфимской школы-интернат с первоначальной летной подготовкой имени Мусы Гареева, две девочки школьницы — Екатерина и Анастасия, и две воспитанницы детского сада Наталья и Татьяна.

Дети Сайрановых не только образованные, но и талантливые, и спортивные. Вова член сборной Башкирии по фехтованию, а Виктор занимается спортивной борьбой и самбо. В их личной копилке есть медали высшего достоинства не только республиканских, но и всероссийских соревнований, Екатерина — член сборной Башкирии по бадминтону, Анастасия танцует сразу в двух коллективах и, по словам ее первого учителя, прекрасно читает стихи.

Родители не могут нарадоваться на своих детей, но признаются, что с каждым годом собрать дома всю семья становится сложнее.

«Счастье для нас — это когда все дома и все здоровы, когда сердце ни за кого не «колотится», — говорит глава семьи Алексей.

Папа Сайрановых трудится водителем первого класса в строительной компании, а мама Лариса — убирается в офисных помещениях. Но на нехватку средств многодетная семья не жалуется. Супруги говорят, «не в деньгах счастье».

За хорошее воспитание семерых детей и заразительный пример для россиян Сайрановых пригласили в Кремлевский дворец к президенту страны Владимиру Путину. Готовились они долго и ответственно, всей семьей наряды выбирали. На церемонии родителям вручили орден «Родительская слава» и материальную помощь в размере 100 тысяч рублей. Указ глава государства подписал еще летом 2018-го.

«В этом году высокой государственной награды удостоены восемь супружеских пар. Когда в семье растёт столько детей, как у вас, – это настоящее счастье. Примите мои искренние слова уважения за ваш неустанный, ежедневный родительский труд, — сказал Владимир Путин. — Воспитание детей стало делом всей вашей жизни. Безусловно, по-другому и быть не может. Уверен, что всё остальное подчиняется этой – самой главной и крайне ответственной задаче. Её можно без преувеличения назвать миссией, значимость которой для страны (для вас – само собой, но и для страны в целом), для нашего общества огромна».

Ранее семью Сайрановых отмечали и в родном Башкортостане. Алексея вместе с Ларисой и детьми приглашали на встречу и.о. вице-премьера правительства республики Ленарой Ивановой и супругой врио главы региона Каринэ Хабировой.

Отметим, что в Башкирии учрежден подобный орден под названием «Родительская доблесть». Первая церемония награждения семей состоялась в мае 2018 года.

Как ранее сообщало агентство «Башинформ», в 2014 году Владимир Путин вручил орден «Родительская слава» семье Хайдаршиных из Балтачевского района Башкирии.

Теги: орден Родительская слава, Уфа, Сайрановы, Владимир Путин
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